Kar 99 voznikov in voznic, kdo so favoriti? Podnanos spet z vratolomno gorsko dirko.

Konec terna bo v Sloveniji potekala prva letošnja gorskohitrostna dirka in sicer na že znani cesti med Podnanosom in Rebernicami. Prijavljenih je 99 tekmovalcev. Rekord proge bi lahko napadel Fausto Bormolini, največ pozornosti pa bo deležen obračun za zmago v slovenskem državnem prvenstvu.

Podnanos bo četrtič gostil gorskohitrostno dirko za državno prvenstvo, ki je lani poleg slovenskega prvič štela tudi za avstrijsko državno prvenstvo. Dirko organizira AK Ajdovščina Motorsport, ki je maja pripravil že uvodni reli državnega prvenstva. Gorska dirka poteka po cesti, ki je med tekmovalci zelo cenjena. Proga je široka, tekoča in po meri dirkačev, ki morajo na njej pokazati veliko veščin obvladovanja avtomobilov pri visokih hitrostih. Povprečna hitrost zmagovalca je lani znašala skoraj 148 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Je rekord proge dosegljiv?

Prijavljenih je 99 tekmovalcev, od tega enajst s formulami ali športnimi prototipi. Prvi favorit v skupni razvrstitvi bo Fausto Bormolini (reynard K01), ki je dve leti držal rekord proge in ga moral lani prepustiti Avstrijcu Christophu Lampertu. Tega letos v Podnanos ne bo, Bormolini pa bo poskušal popraviti lanski odličen čas Avstrijca.

V soboto bosta v Podnanosu dva treninga (prvi ob 13. uri). V nedeljo se program ob 9. uri začne še s tretjim treningom, ob 13.30 pa s prvo od dveh tekmovalnih voženj.

Video - slovenski rekord proge (Mark Ivanov)

Foto: Gregor Pavšič

Največ pozornosti bo deležno državno prvenstvo Slovenije, kjer bo na štartu 64 tekmovalcev. Obeta se zanimiv dvoboj med Milanom Bubničem (lancia delta) in Matejem Grudnikom (renault clio E1), ki sta letos dobila vsak po eno izmed uvodnih dirk v tujini. Tako Grudnik kot predvsem Bubnič imata z dirko v Podnanosu kar nekaj neporavnanih računov, za oba pa bi bila zmaga pomembna v boju za naslov državnega prvaka. Njuna izzivalca sta nekoliko iz ozadja aktualni gorski prvak Matevž Čuden (porsche GT3 cup) in lanski zmagovalec v Podnanosu Anže Dovjak (hyundai i30 TCR).

Tudi Slovenci se bodo na štart podali z manjšimi formulami in športnimi prototipi. Med njimi ima največ možnosti Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki bo poskušal skupaj z Grudnikom in Bubničem popraviti lanski slovenski rekord proge - tega si lasti Mark Ivanov (wolf GB08 thunder).

Foto: Gregor Pavšič

Gneča v prvi deseterici slovenskih gorskih dirk

Zanimive dirke se obetajo v posameznih razredih državnega prvenstva. V Razredu 5A je letos obe dirki dobil Primož Kavšek (citroen saxo), a so tekmeci zelo blizu. Med njimi so predvsem Alojz Udovč (renault clio R3), Denis Mikuletič (honda civic), Miha Fabijan (renault clio cup) in Mark Grlj (BMW 130i). Kar 28 nastopajočih je v Razredu 5B. Tam sta favorita Nejc Kukec (renault clio) in Miha Ivančič (MG ZR 105), za vrh pa se bodo med drugim potegovala tudi dekleta - Maša Eržen (peugeot 306) in Maja Šketelj (peugeot 206) sta letos že bili na zmagovalnih stopničkah, tokrat bo na štartu prvič letos še Tijana Vidmar (MG ZR 105).

V skupni razvrstitvi bo med dekleti prvo deseterico v slovenskem DP lovila Sanja Smrdelj (yugo integrale), prvo peterico pa tudi Boštjan Baša (renault clio) in Matej Mikuletič (mitsubishi lancer EVO9). Med starodobniki sta favorita za zmago Domen Popek (fiat X1/9) in Matjaž Korošec (BMW 325i).