Gorska dirka na Gorjancih je tudi letos postregla z napetimi in adrenalinskimi vožnjami ter z odličnim vzdušjem po koncu dirke. Navijači ob progi so z baklami tudi letos najhitrejšim pripravili posebno dobrodošlico.

Gorskohitrostno dirko na Gorjance sta dobila Avstrijec Karl Schagerl (VW golf TFSI) in Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), v konkurenci državnega prvenstva pa je po napeti dirki slavil Matej Grudnik (renault clio E1).

Video - akcija z dirke in napet zaključek

Milan Bubnič (lancia delta) vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

Gorska dirka na Gorjancih je zaključila prvi del avtomobilske sezone v Sloveniji, to pa je bila že četrta gorska dirka za točke državnega prvenstva. Med vsemi letos je bila najbolj napeta, prikazane vožnje pa kažejo na vso višjo raven te discipline v Sloveniji.

Po prvi vožnji je štiri favorite za zmago v skupni razvrstitvi državnega prvenstva ločila le ena sekunda. Vodil je Matevž Čuden (porsche GT3 cup), blizu pa so bili še Matej Grudnik (renault clio E1), Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) in Milan Bubnič (lancia delta). V drugo so spet odločale malenkosti, ključna pa je bila izjemna Grudnikova vožnja. Postavil je celo najboljši posamezni slovenski čas dneva in si s tem prislužil zmago s prednostjo 1,7 sekunde pred Bubničem, Dovjakom in Čudnom.

Prva petnajsterica v državnem prvenstvu skupno:

1. Matej Grudnik (renault clio E1);

2. Milan Bubnič (lancia delta) + 1,743;

3. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 2,166;

4. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) + 3,203;

5. Mitja Demšar (škoda felicia proto) + 24,208;

6. Miha Fabijan (renault clio cup) + 30,772;

7. Primož Kavšek (citroen saxo) + 31,780;

8. Alojz Udovč (renault clio R3) + 33,546;

9. Boštjan Baša (renault clio RS) + 33,815;

10. Denis Mikuletič (honda civic) + 36,742;

11. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 37,633;

12. Domen Buh (peugeot 205) + 43,110;

13. Teo Čekada (škoda octavia) + 44,557;

14. Gregor Jurak (BMW 330i) + 45,295;

15. Erik Maglica (škoda fabia) + 48,075; … uvrščenih 35 tekmovalcev

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) skupno drugi in prvi med Slovenci, točk v skupni razvrstitvi DP pa s športnim prototipom ni deležen. Foto: Uroš Modlic

Video - sreča v nesreči za Majo Šketelj (peugeot 206)

Miha Fabijan (renault clio cup). Foto: Gregor Pavšič

Tako kot v skupni razvrstitvi je bilo napeto tudi v ostalih razredih. Izstopal je Razred 5A, kjer so bili po prvi vožnji prvi trije v 0,7 sekunde. Osmoljenec je bil Mark Grlj (BMW 130i), ki je vodil in napako naredil tik pred ciljem druge vožnje. Grlj je izgubil možnosti za vrh, vse pa je do ciljne črte odlično opravil Miha Fabijan (renault clio cup) in si v napetem obračunu s Primožem Kavškom (citroen saxo) prislužil lepo zmago.

Fabijan je imel v cilju točno sekundo prednosti, je pa v obeh vožnjah vozil hitreje od Kavška. Tretje mesto tokrat za lanskega prvaka Alojza Udovča (renault clio R3), ki je za Fabijanom zaostal 2,7 sekunde.

Odlični Domen Buh je zmagal v Razredu 5B. Foto: Gregor Pavšič

V Razredu 5A je izjemno vožnjo pokazal Domen Buh (peugeot 205), ki je dobil obe dirki in prepričljivo zmagal s prednostjo skoraj pet sekund. Drugi je bil Erik Maglica (škoda fabia), tretji pa tokrat vodilni v državnem prvenstvu Nejc Kukec (renault clio). To je bil najštevilčnejši razred na dirki, v katerem je do cilja pripeljalo 17 tekmovalcev. V prvi peterici sta bila poleg naštetih še Maša Eržen (peugeot 306), ki je v drugi vožnji postavila drugi najhitrejši čas, in Aljaž Ahčin (MG ZR 105).

Med starodobniki v Diviziji 3 zmaga Domna Popka (fiat X1/9) pred Matjažem Korošcem (BMW 325i) in Petrom Kaplerjem (renault). Med dekleti na vrhu Sanja Smrdelj (yugo integrale), v pokalni Diviziji 2 Andraž Vidergar (renault twingo), v pokalni Diviziji 1 pa Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder). Ta je bil v skupni razvrstitvi dirke drugi najhitrejši in je bil najvišje uvrščeni Slovenec, ki pa s športnim prototipom točk v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo ne dobi.

Naslednja slovenska gorskohitrostna dirka bo konec avgusta potekala v Ilirski Bistrici.