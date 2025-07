Na Hrvaškem klestila toča, obmorska mesta pod vodo

Vreme je sinoči težave povzročalo tudi pri naših južnih sosedih, kjer so razglasili rdeč alarm. Večji del države je zajelo močno neurje z grmenjem, vetrom in več centimetrov debelo točo. Nekatere obalne kraje je poplavilo, ponekod je v eni uri padla polovica povprečne mesečne količine dežja, poročajo hrvaški mediji.

Na Državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ) so spremembo vremena dolgo napovedovali. Za zagrebško, karlovško in reško regijo je bil razglašen rdeč alarm, za preostali del države pa so prižgali oranžno opozorilo.

Najhuje je bilo proti večeru in ponoči, ko so nevihte zajele otoke in obalna mesta. Biograd in Karlobag je poplavilo.

Po podatkih DHMZ je v Zadru v eni uri padla povprečna mesečna količina dežja. V Karlovcu je težave poleg dežja povzročal močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival strehe. Na več lokacijah so morali posredovati gasilci.

Nekatera obalna mesta je poplavilo. Neurje je pustošilo v Karlobagu, mesto je bilo pod vodo. Zaradi deževja, ki ga je spremljal močan veter, so se ljudje komaj prebili v zavetje.

V Turanju pri Karlovcu je padala več centimetrov debela toča.

Težave v cestnem in pomorskem prometu

Vreme je težave povzročalo tudi v cestnem in pomorskem prometu. Zaradi močnih nalivov je poplavilo ceste, nekatere linije s katamarani so bile prekinjene.

Nevihte je spremljalo grmenje s strelami. Strela naj bi udarila v toplarno v Zagrebu, poroča portal Neverin.

Nevihte mogoče tudi danes

Po zadnjih napovedih bo danes spremenljivo oblačno z deževjem in posameznimi nevihtami, zlasti v notranjosti države gre pričakovati močnejše nalive. Rdeč alarm so preklicali, medtem ko za tri regije še vedno velja oranžno opozorilo.