Nedelja bo oblačna in deževna, še bodo nastajale plohe in nevihte. V južni in vzhodni Sloveniji so možni močni krajevni nalivi, zato je Agencija za okolje (Arso) za ta del države izdala oranžno opozorilo. Ponoči se bodo krajevne padavine z nevihtami širile iz zahoda proti vzhodu in tudi začetek tedna bo moker.

Dnevne temperature se bodo danes gibale med 23 in 28 stopinj Celzija. Tekom dneva bodo še nastajale plohe in nevihte, krajevne padavine z nevihtami se bodo ponoči od zahoda širile proti vzhodu.

Dobro jutro, danes bo sprva deževno, popoldne se bo oblačnost na zahodu trgala. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. pic.twitter.com/zRLa3AUEna — ARSO vreme (@meteoSI) July 27, 2025

Ob nalivih bodo danes zjutraj hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v južni in vzhodni Sloveniji, možno bo poplavljanje posameznih hudourniških vodotokov, krajevno bo zelo verjetno tudi poplavljanje padavinske in zaledne vode. Kot napovedujejo na Arsu, je večja verjetnost za ta pojav sprva na območju Kozjanskega, Posavja in Gorjancev, ob pomiku močnejših padavin proti severovzhodu pa tudi v Podravju in Pomurju.

V ponedeljek bo še deževalo, torek prinaša več suhega vremena

V ponedeljek bo vreme pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Ohladilo se bo, jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

V torek bo večinoma oblačno in suho, proti večeru se bo od zahoda postopno jasnilo. Sreda bo sončna, le popoldne lahko v goratem svetu nastane kakšna ploha. Jutro bo dokaj sveže, čez dan pa bo spet nekoliko topleje, napovedujejo na Arsu.

Močni nalivi in toča

Kot smo poročali, so v soboto zvečer zahodni del države zajele močnejše nevihte z nalivi, ponekod je klestila tudi manjša toča. Nekateri so zaradi številnih udarov strel ostali brez elektrike. V času od 22.30 do 23.00 so na Arsu zabeležili močnejši naliv na postaji v Godnjah. Padlo je 26 mm dežja.