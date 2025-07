Brutalno pretepli 19-letnega Slovenca: hrvaška policija pridržala pet oseb

Hrvaška policija je sporočila, da so v povezavi z brutalnim pretepom 19-letnega Slovenca pred nočnim klubom v Poreču pridržali pet oseb. Neuradno naj bi šlo za varnostnike kluba, pred katerim se je zgodil napad. 19-letnika, ki je utrpel hude poškodbe glave, so medtem iz puljske bolnišnice že premestili v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Istarski.hr neuradno poroča, da so pridržali varnostnike, ki so sodelovali v incidentu pred klubom Saints & Sinners v Poreču.

Preiskava kaznivega dejanja še poteka. "Policija izvaja vrsto ukrepov, s ciljem ugotovitve vseh okoliščin dogodka," so sporočili iz istrske policijske uprave in dodali, da bodo javnost obvestili po končani preiskavi.

Spomnimo

V noči na soboto so pred priljubljenim nočnim klubom v Poreču pretepli 19-letnega Slovenca. Mladenič je utrpel hude poškodbe glave, ima zlomljeno lobanjo in počen bobnič. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v puljsko bolnišnico.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek napada, na katerem je več moških, domnevno gre za varnostnike kluba, napadlo 19-letnika.

"Eden je prišel od zadaj in me udaril. Ko sem se obrnil, je proti meni planilo pet varnostnikov. Poskušal sem se umakniti, a so me podrli na tla in začeli udarjati. Skakali so po mojem telesu, dokler nisem izgubil zavesti," je dogajanje opisal 19-letnik, ki so ga iz puljske bolnišnice premestili na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.