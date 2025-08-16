Marcu Marquezu sprinterska dirka, Bagnaia največji poraženec

Marc Marquez (Ducati) je zmagal na na sprinterski dirki svetovnega prvenstva motociklistov v kraljevskem razredu motoGP za veliko nagrado Avstrije. Na dirkališču v Spielbergu je Španec ciljno črto prečkal pred svojim bratom Alexom Marquezom (Ducati Gresini). Tretje mesto je osvojil Pedro Acosta (KTM) za povsem španski zmagovalni oder.

Italijan Marco Bezzecchi, ki je startal s prvega mesta na Aprilii, je končal na četrtem mestu. Njegov rojak Francesco Bagnaia, dirkač tovarniškega Ducatija, je odstopil zaradi težav z zadnjo pnevmatiko, čeprav je začel iz prve vrste.

Na tej dirki, dolgi le 14 krogov v primerjavi z 28 krogi na Red Bull Ringu, ki bodo potrebni za nedeljsko klasično VN, je bil tako največji poraženec dneva dvakratni svetovni prvak Bagnaia. Popolnoma je zatajil že na startu in že po prvih nekaj sto metrih nazadoval na 14. mesto.

Francesco Bagnaia je končal na 14. mestu. Foto: Reuters

V prvenstvu ima Marc Marquez, ki je od začetka sezone zmagal na 12 od 13 sprintov, zdaj 123 točk prednosti pred svojim mlajšim bratom Alexom, razlika pa se povečala na 180 točk pred Bagnaio, ki je na tretjem mestu.

Pred tem je bil Bezzecchi najhitrejši v kvalifikacijah, ko je za vsega 16 tisočink sekunde ugnal Alexa Marqueza, tretji je bil Bagnaia. Na četrtem mestu je z zaostankom 0,160 sekunde končal Marc Marquez in to kljub temu, da se je dobri dve minuti pred koncem kvalifikacij znašel v pesku.

Nedeljska klasična preizkušnja se bo začela ob 14. uri. To je tudi prva dirka po skoraj enomesečnem poletnem premoru, pred tem se je motociklistična elita zbrala 20. julija v Brnu na Češkem.