Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec preizkušnje razreda motoGP v svetovnem prvenstvu motociklizma za veliko nagrado Portugalske. V Portimau je zanesljivo slavil pred Špancem Alexom Marquezom in njegovim rojakom Pedrom Acosto. Svetovni prvak Marc Marquez je že pred časom končal sezono zaradi poškodb po padcu na VN Indonezije.

Bezzecchi je bil v Portimau na klasični dirki v kraljevem razredu prepričljiv od samega začetka. S starta je potegnil najbolje in vodil v prvem ovinku, tesno pa sta mu lahko sprva sledila le Acosta in zmagovalec sobotnega sprinta Alex Marquez.

Italijan si je nato privozil slabo sekundo prednosti, v ozadju pa je Alex Marquez odpeljal mimo Acoste in se približal vodilnemu Bezzecchiju. Vodilna dvojica se je hitro odlepila od Acoste in nekaj krogov nadaljevala v podobnem ritmu, sredi dirke pa se je 26-letni Bezzecchi odlepil od Marqueza.

Do polovice dirke si je nabral udobno prednost, nadziral položaj na razgibani stezi ter po 25 krogih zanesljivo slavil drugo zmago v sezoni, skupno pa peto v karieri v najmočnejšem razredu. Drugi je bil z nekaj sekundami zaostanka Alex Marquez, Acosta pa se mu je v zadnjih krogih povsem približal, a bil vseeno daleč od poskusa prehitevanja.

"Zelo sem vesel, za mano je res fantastična dirka. Zjutraj sem se počutil precej bolje, potem ko smo včeraj res ogromno delali na tem, da bi našli zadnji korak naprej, ki nam je manjkal. Malce sem se bal Alexa in Pedra, saj sta bila včeraj zelo hitra, vendar sem bil tudi sam zelo motiviran, da ju prehitim," je v prvi izjavi dejal zmagovalec današnje preizkušnje.

"Že na jutranjem ogrevanju smo videli, da je Marco napravil velik korak naprej v primerjavi s soboto. Bili so hitrejši in boljši od nas na vseh področjih. Skušal sem voziti za njim, a se moral ustaviti, da ne bi preveč obrabil gum. Na koncu je bila sprednja pnevmatika že dodobra obrabljena in nisem želel tvegati," je dodal drugouvrščeni Marquez.

Foto: Reuters

"Poskušal sem, a moramo biti zadovoljni, saj smo imeli dober ritem. Seveda sem se želel boriti z Alexom, a na koncu ni bilo več dovolj oprijema gum, ne glede na to, kako sem z njimi varčeval med dirko," pa je bil kljub vsemu tretjega mesta vesel Acosta.

Španec Marc Marquez, ki je letos slavil 11-krat, je že pred časom postal svetovni prvak, nato pa zaradi poškodbe ob padcu v Indoneziji in daljšega okrevanja že končal sezono.

Drugo mesto si je v seštevku prav tako že pred časom zagotovil njegov brat Alex Marquez, Bezzecchi (323) pa je z današnjo zmago storil velik korak v boju za tretje mesto, potem ko je njegov rojak Francesco Bagnaia padel in ostal pri 288 točkah.

Zadnja preizkušnja sezone bo prihodnji konec tedna v Valencii, ko bo v razredu motoGP s sprintom vred na voljo še 37 točk.

V Valencii bo padla še odločitev o svetovnem prvaku razreda moto2. Z današnjo zmago si je tega že skorajda zagotovil Brazilec Diogo Moreira, ki ima 24 točk naskoka pred Špancem Manuelom Gonzalezom.

V moto3 je prvak pred nekaj dirkami postal Španec Jose Antonio Rueda, ki pa je po grozljivi nesreči v Maleziji, v kateri se je zaletel v Švicarja Noaha Dettwilerja, prav tako že predčasno sklenil sezono.

Nesrečnega Detwillerja bodo švicarske reševalne službe, potem ko je glede na hude poškodbe dobro okreval in že nekaj časa ni več v življenjski nevarnosti, odpeljale v domovino, kjer ga čaka še ena operacija noge, so pred dnevi sporočili iz ekipe mladega Švicarja.

Preizkušnja najšibkejšega razreda na Portugalskem bo na sporedu ob 15.30.