Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
17.20

Marc Marquez Alex Marquez Aprilia Ducati MotoGP Marco Bezzecchi

MotoGP, VN Portugalske

Bezzecchi dobil kvalifikacije, Alex Marquez pa šprint

M. P., STA

VN Portugalske | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Motociklisti v svetovnem prvenstvu počasi končujejo sezono 2025, ta konec tedna je v portugalskem Portimau predzadnja velika nagrada. Svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) na zadnjih dirkah ne nastopa zaradi poškodbe. Sobotni šprint je dobil njegov mlajši brat Alex Marquez (Gresini Ducati) in potrdil končno drugo mesto v prvenstvu. Pred tem je bil na kvalifikacijah najhitrejši Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marco Bezzecchi (Aprilia) je dobil kvalifikacije za VN Portugalske. Na dirkališču Portimao, vlažnem zaradi nočnega dežja, je končal pred Pedrom Acosto (KTM) in Fabiem Quartararojem (Yamaha). Francesco Bagnaia (Ducati) je kvalifikacije končal na četrtem mestu, pred Alexom Marquezom (Gresini Ducati). "Zelo sem zadovoljen s prvim štartnim položajem. Zahvaljujem se vsem fantom v ekipi. Motor je boljši kot včeraj, lahko pa se celo malo izboljšamo. Danes bom v sprintu poskušal dobro startati, vendar bo težko, ker je veliko hitrih motociklistov," je po kvalifikacijah dejal Marco Bezzecchi.

Alex Marquez | Foto: Reuters Alex Marquez Foto: Reuters Sledila je šprinterska dirka. Za zmago sta se spopadla mlajši Marquez in Acosta. Slednji je bil blizu prvi zmagi v motoGP, vodil je od tretjega do osmega kroga. A Alex Marquez, ki je v kvalifikacijah padel in s tem zapravil boljše izhodišče na štartu, se je vrnil in ga prehitel. Majhno prednost je nato znal zadržati do konca. Acosta je bil do cilja povsem blizu in imel še nekaj možnosti, a ne dovolj, da bi lahko varno napadel in skušal priti mimo rojaka. Bezzecchiju je za tolažbo ostalo tretje mesto, četrti pa je bil Quartararo. Bagnaia je bil šele na osmem mestu.

Tako kot je bil naslov prvaka oddan že precej pred koncem sezone, je tudi že nekaj časa jasno, da nihče ne more več prehiteti tokratnega zmagovalca na drugem mestu. Za prvakom Marcom Marquezom (545) je torej Alex Marquez s 425 točkah. Bezzecchi je nekoliko povečal naskok v boju za tretje mesto; zdaj ima 298 točk, četrti Bagnaia pa 288.

Marc Marquez Alex Marquez Aprilia Ducati MotoGP Marco Bezzecchi
