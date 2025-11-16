Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
16. 11. 2025,
15.20

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Valencia Marco Bezzecchi MotoGP

Nedelja, 16. 11. 2025, 15.20

1 ura, 4 minute

MotoGP, VN Valenice

Bezzecchiju zadnja dirka sezone motoGP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Marco Bezzecchi | Marco Bezzecchi je zmagal na zadnji dirki sezone motoGP. | Foto Guliverimage

Marco Bezzecchi je zmagal na zadnji dirki sezone motoGP.

Foto: Guliverimage

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na preizkušnji v Valencii je slavil pred Špancem Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia), tretji je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Alex Marquez
Sportal Alex Marquez najboljši na zadnjem sprintu, kvalifikacije Marcu Bezzecchiju

Zadnja dirka sezone ni odločala o ničemer oziroma vsaj ne o mestih pod vrhom. Naslov svetovnega prvaka si je že precej pred koncem zagotovil Španec Marc Marquez (Ducati), ki je zaključni del sezone zaradi poškodbe izpustil. Tudi drugo mesto je bilo že pred zadnjim dejanjem oddano njegovemu mlajšemu bratu Alexu Marquezu (Gresini Ducati), tretje v seštevku SP pa si je po sobotnem spritntu tudi že dokončno privozil Bezzecchi.

Ta je lahko danes povsem razbremenjen izkoristil priložnost za zmago na zadnji klasični dirki sezone. Bolj zanimiv je bil obračun za drugo in tretje mesto, na koncu sta si stopničke privozila še Fernandez in Di Gianantonio, brez njih je na četrtem mestu ostal Španec Pedro Acosta (KTM).

Preberite še:

Marco Bezzecchi
Sportal Na Portugalskem najhitrejši Italijan Marco Bezzecchi
Valencia Marco Bezzecchi MotoGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.