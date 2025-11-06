Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
6. 11. 2025,
15.15

Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser Ducati Yamaha Calvin Vlaanderen motokros MXGP

Četrtek, 6. 11. 2025, 15.15

MXGP

Calvin Vlaanderen z Yamahe prestopa k Ducatiju

Avtor:
M. P.

Yamaha Calvin Vlaanderen | Calvin Vlaanderen z Yamahe odhaja na Ducati. | Foto Guliverimage

Calvin Vlaanderen z Yamahe odhaja na Ducati.

Foto: Guliverimage

V svetovnem prvenstvu v motokrosu naslednje leto ne bo manjkalo kadrovskih sprememb, nekaj jih je za zdaj že potrjenih. Je pa Ducatijeva tovarniška ekipa zdaj obelodanila, da bo njihov drugi voznik izkušeni Calvin Vlaanderen.

Jorge Prado Cozar GasGas
Sportal Prado se vrača na KTM. Tudi v MXGP?

Jan Pancar znova ni dobil priložnosti pri Ducatiju. | Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar znova ni dobil priložnosti pri Ducatiju. Foto: Daniel Novakovič/STA Tovarniški sedeži v svetovnem prvenstvu v motokrosu v elitnem razredu MXGP se počasi polnijo, a še naprej ne tisti, ki nas najbolj zanimajo, torej pri Hondi, Yamahi in znamki KTM. Tim Gajser naj bi namreč prestopil k Yamahi, Jeffrey Herlings in Tom Vialle k Hondi, kdo bo ekipni kolega Lucasa Coenena na KTM, pa še ni znano.

So pa spremembo oznanili pri Ducatiju, ki je s tovarniško ekipo v prvenstvo vstopil letos. Ob Jeremyju Seewerju bo na rdečem motorju odslej dirkal Calvin Vlaanderen. Izkušeni Nizozemec je letos končal na šestem mestu. Yamaha se je tako zahvalila že drugemu dirkaču, pred tem je ekipo zapustil Jago Geerts. Vlaanderen bo na Ducatiju zamenjal Mattio Guadagninija, ki je sezono končal na skromnem 17. mestu. Minulo zimo se je govorilo, da se Ducati zanima za Jana Pancarja, a so Dolenjca, ki je letos navdušil, čeprav nastopa z družinsko ekipo (11. v seštevku), znova spregledali.

Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser Ducati Yamaha Calvin Vlaanderen motokros MXGP
