M. P.

Še kar brez novic o prihodnosti Gajserja in Herlingsa

Jorge Prado se vrača na KTM, a ostaja v Ameriki

Jorge Prado Cozar GasGas | Jorge Prado je s sestrim motorjem znamke KTM, z GasGasom, lani drugič osvojil svetovno prvenstvo MXGP. | Foto GasGas

Jorge Prado je s sestrim motorjem znamke KTM, z GasGasom, lani drugič osvojil svetovno prvenstvo MXGP.

Foto: GasGas

Medtem ko v Evropi še čakamo na uradno novico, na katerem motorju bosta naslednje leto dirkala najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings, iz ZDA prihaja vest, da se Jorge Prado vrača na KTM in ostaja v ameriškem prvenstvu.

Jago Geerts Yamaha
Sportal Yamaha se je poslovila od Geertsa, res prihaja Gajser?

Jorge Prado je z motorjem KTM oziroma GasGas v sezonah 2023 in 2024 postal svetovni prvak v razredu MXGP. Lani je naslov na zadnji dirki speljal Timu Gajserju. Nato se je odločil za selitev v ameriško superkros in motokros prvenstvo ter obenem zamenjal znamko motorja. Na Kawasakiju se ni znašel. Večji del superkros sezone je manjkal zaradi poškodbe, na motokros dirkah pa ni bil boljši kot peti. S Kawasakijem se je predčasno razšel in ne v najboljših odnosih.

Kmalu je bilo jasno, da se bo vrnil na KTM oziroma GasGas. Zdaj je to tudi uradno. Postal je član ameriške tovarniške KTM ekipe, kar pomeni, da Španec, ki bo januarja dopolnil 25 let, ostaja v ZDA. KTM bo dobil še eno močno okrepitev, saj se k njim seli tudi veteran Eli Tomac

Jeffrey Herlings | Foto: Guliverimage Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Kdo bo drugi voznik evropsko tovarniške ekipe KTM, ki nastopa v svetovnem prvenstvu MXGP, pa še naprej ni znano. Na avstrijskem motorju ostaja aktualni podprvak Lucas Coenen. KTM naj bi zapustil petkratni prvak in zmagovalec rekordnih 112 dirk Jeffrey Herlings. Ta naj bi po vročih govoricah prestopil k Hondi, kjer bi zamenjal Tima Gajserja. Slovenski as je slovo od Honde potrdil, še naprej pa tudi zanj ni uradno, kjer bo nadaljeval kariero. Govori se o Yamahi.

Herlings in Gajser imata pogodbo sklenjeno do konca tega leta in zato o selitvi še ne smeta govoriti. Če bo prišlo do dogovora med vsemi vpletenimi, bi novici o prestopu vendarle lahko dobili še pred prvim januarjem. Nenazadnje se sezona 2026 v MXGP začenja že konec februarja.

