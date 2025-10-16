Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
16. 10. 2025,
16.45

Četrtek, 16. 10. 2025, 16.45

12 minut

Avtor:
M. P.

Isak Gifting | Isak Gifting | Foto Guliverimage

Isak Gifting

Foto: Guliverimage

Švedski motokrosist Isak Gifting, ki se je letos tako na svetovnem prvenstvu MXGP kot na odprtem prvenstvu Italije pogosto boril z Janom Pancarjem, bo tudi v prihodnji sezoni dirkal z zasebno ekipo JK, a imel več Yamahine tovarniške podpore.

Gifting je bil letos Pancarjev tekmec tudi na italijanskem prvenstvu. | Foto: Daniel Novakovič/STA Gifting je bil letos Pancarjev tekmec tudi na italijanskem prvenstvu. Foto: Daniel Novakovič/STA Isak Gifting (JK Yamaha), ki je letošnje svetovno prvenstvo MXGP končal na 15. mestu (nekaj izpuščenih dirk zaradi poškodbe), se je podobno kot Jan Pancar (TEM JP253 KTM) občasno vozil med tovarniškimi vozniki (na VN Češke je bil peti). S slovenskim motokrosistom sta se na italijanskem prvenstvu borila za naslov prvaka. S tremi zmagami ga je osvojil Šved, potem ko je zmagovalec dveh dirk Pancar na predzadnji dirki ostal brez točk. Oba sta dokazala, da bi si zaslužila tovarniško ekipo, a očitno oba ostajata brez. Bo pa Gifting dobil nekaj več podpore s strani Yamahe kot do zdaj. 24-letnik je podaljšal pogodbo z ekipo JK. "Prvenstvo MXGP bi rad končal v prvi deseterici in se nekajkrat uvrstil med prvih pet. Komaj čakam, da se začne nova sezona," je ob podaljšanju pogodbe dejal Gifting.

Še naprej pa ni jasno oziroma potrjeno, kdo bo ob Maximu Renauxju dirkal z Yamahino tovarniško ekipo. Ugiba se, da bo to Tim Gajser. Jago Geerts, ki se je ta teden poslovil od Yamahe, naj bi po zadnjih govoricah sklenil pogodbo s tovarniško ekipo znamke Beta, ki letos ni dosegla nič posebnega. Ben Watson je končal na 14. mestu in naj bi kljub še veljavni pogodbi zapustil ekipo. Drugi Betin voznik naj bi postal Rick Elzinga, ki prihaja iz prvenstva MX2, kjer je prav tako kot Geerts dirkal na Yamahi.

