Marco Bezzecchi prehitel Alexa Marqueza za pičlih 16 tisočink sekunde

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši v današnjih kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Za vsega 16 tisočink sekunde je na drugem mestu zaostal Španec Alex Marquez (Ducati Gresini), tretji je bil dirkač tovarniškega Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia (0,142).

Italijan Marco Bezzecchi bo startal s prvega startnega položaja tako na današnji sprinterski dirki, ki se bo na avstrijskem Štajerskem začela ob 15. uri, kot na nedeljski klasični dirki. Ta se bo začela ob 14. uri. To bo tudi prva dirka po skoraj enomesečnem poletnem premoru, na zadnje se je motociklistična elita zbrala 20. julija v Brnu na Češkem.

Na četrtem mestu je z zaostankom 0,160 sekunde končal vodilni v seštevku svetovnega prvenstva, Španec Marc Marquez (Ducati), ki se je dobri dve minuti pred koncem kvalifikacij znašel v pesku.

Šestkratnemu prvaku razreda motoGP bosta družbo v drugi startni vrsti delala še Italijan Enea Bastianini (KTM/+ 0,176) in Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini/+ 0,242).

Iz tretje startne vrste bodo začeli Španec Pedro Acosta (KTM), Italijan Franco Morbidelli (Ducati VR46) in Španec Raul Fernandez (Trackhouse).

V seštevku SP vodi Marc Marquez. Foto: Reuters

V seštevku SP pred 13. dirko sezone na dirkališču Red Bull Ring prepričljivo vodi Marc Marquez (381), ki ima 120 točk naskoka pred mlajšim bratom Alexom (261). Tretji je Bagnania z 213 točkami.