Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
16. 8. 2025,
12.29

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Marc Marquez Marco Bezzecchi VN Avstrije MotoGP

Sobota, 16. 8. 2025, 12.29

53 minut

MotoGP, VN Avstrije (kvalifikacije)

Marco Bezzecchi prehitel Alexa Marqueza za pičlih 16 tisočink sekunde

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marco Bezzecchi | Marco Bezzecchi je je bil najhitrejši v današnjih kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. | Foto Reuters

Marco Bezzecchi je je bil najhitrejši v današnjih kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije v Spielbergu.

Foto: Reuters

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši v današnjih kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Za vsega 16 tisočink sekunde je na drugem mestu zaostal Španec Alex Marquez (Ducati Gresini), tretji je bil dirkač tovarniškega Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia (0,142).

Italijan Marco Bezzecchi bo startal s prvega startnega položaja tako na današnji sprinterski dirki, ki se bo na avstrijskem Štajerskem začela ob 15. uri, kot na nedeljski klasični dirki. Ta se bo začela ob 14. uri. To bo tudi prva dirka po skoraj enomesečnem poletnem premoru, na zadnje se je motociklistična elita zbrala 20. julija v Brnu na Češkem.

Na četrtem mestu je z zaostankom 0,160 sekunde končal vodilni v seštevku svetovnega prvenstva, Španec Marc Marquez (Ducati), ki se je dobri dve minuti pred koncem kvalifikacij znašel v pesku.

Šestkratnemu prvaku razreda motoGP bosta družbo v drugi startni vrsti delala še Italijan Enea Bastianini (KTM/+ 0,176) in Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini/+ 0,242).

Iz tretje startne vrste bodo začeli Španec Pedro Acosta (KTM), Italijan Franco Morbidelli (Ducati VR46) in Španec Raul Fernandez (Trackhouse).

V seštevku SP vodi Marc Marquez. | Foto: Reuters V seštevku SP vodi Marc Marquez. Foto: Reuters

V seštevku SP pred 13. dirko sezone na dirkališču Red Bull Ring prepričljivo vodi Marc Marquez (381), ki ima 120 točk naskoka pred mlajšim bratom Alexom (261). Tretji je Bagnania z 213 točkami.

motoGP Marc Marquez Ducati
Sportal Na koledarju motoGP za sezono 2026 spet Brazilija
Marc Marquez
Sportal Marc Marquez do dvojčka zmag v Brnu
Marc Marquez Marco Bezzecchi VN Avstrije MotoGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.