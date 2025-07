Marc Marquez do dvojčka zmag v Brnu

Drugi je bil danes Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), tretji pa Španec Pedro Acosta (KTM).

V Brnu, kjer so se dirkači zbrali po petletnem premoru, se je v karavano vrnil svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia). Osmoljenec sezone, ki je zaradi poškodb med pripravami izpustil uvodne tri dirke, potem pa v Katarju spet padel in prisilno počival do julija, je bil v soboto na sprintu enajsti, danes pa je privozil med dobitnike točk in bil na koncu sedmi.

V SP je Marc Marquez še povečal naskok pred tekmeci; zdaj ima 381 točk, že 120 več od mlajšega brata Alexa Marquez (Ducati Gresini), ki današnje dirke po padcu že v uvodnih krogih ni končal.

Motociklisti imajo zdaj poletni premor, naslednja dirka v Avstriji bo na vrsti 17. avgusta.

