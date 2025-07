Marc Marquez zmagovalec sprinta v Brnu

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v češkem Brnu v elitnem razredu motoGP. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila njegov rojak Pedro Acosta (KTM) in Italijan Enea Bastianini (Tech3 KTM).

Starejši Marquez je na dopoldanskih kvalifikacijah dosegel drugi izid za moštvenim sotekmovalcem Italijanom Francescom Bagnaio, ki sicer v tej sezoni ne dosega tako visokih uvrstitev kot Španec.

Tudi na dirki sta bila v uvodnih krogih Ducatija najboljša, Marquez pa je vodil pred Bagnaio. A na polovici preizkušnje so se začele težave za Italijana, saj je hitro izgubljal mesta, tako da se je v le dveh krogih znašel že na petem mestu, do cilja pa je nato izgubil še dve.

Acosta je bil vseskozi blizu, na polovici že na drugem mestu, v šestem krogu pa je nekoliko nepričakovano prišel tudi v vodstvo. Kot se je izkazalo pozneje, je bil to taktični manever Marca Marqueza, ki je imel težave s previsokim tlakom v pnevmatikah in se je umaknil za tekmeca, da bi tako poskrbel za ustrezno temperaturo pnevmatik in tlak v skladu s pravili.

Dva kroga pred koncem je spet brez težav prišel do prvega mesta in tudi prvi prevozil ciljno črto, je pa moral na potrditev uspeha še nekoliko počakati, saj je vodstvo tekmovanja najprej še uradno preverilo tlak v pnevmatikah njegovega motocikla, potem pa se je razveselil 11. zmage na 12. sprintu v sezoni.

"Bil sem povsem na meji s tlakom, zato sem pustil Acosto naprej in počakal, da sem prišel v dovoljene meje. Ko sem videl, da je vse v redu, pa sem spet lahko napadel," je za prireditelje zanimivo pot do zmage opisal Marc Marquez.

Precej manj uspešen je bil danes njegov mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini), ki je bil daleč od točk na 17. mestu.

V Brnu, kjer so se dirkači zbrali po petletnem premoru, pa se je v karavano vrnil svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia). Osmoljenec sezone, ki je zaradi poškodb med pripravami izpustil uvodne tri dirke, potem pa v Katarju spet padel in prisilno počival do julija, je v kvalifikacijah dosegel deseti čas, na dirki potem nekaj časa vozil v območju točk na sedmem mestu, a do konca zdrsnil iz deseterice in končal kot 11.

V SP je Marc Marquez še povečal naskok pred tekmeci; zdaj ima 356 točk, 95 več kot Alex Marquez in 156 več kot Bagnaia.

V nedeljo bo klasična dirka motoGP na vrsti ob 14. uri.

