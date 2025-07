Marc Marquez do zmage v zadnjem krogu, grd padec Morbidellija

Španec Marc Marquez je dobil že dopoldanske kvalifikacije, na mokri stezi v Nemčiji pa je tudi startal najbolje in bil po prvem zavoju v vodstvu. A je naredil napako, po prepoznem zaviranju je zapeljal na rob steze in se vrnil šele na petem mestu.

Njegova napaka je omogočila boj tekmecev za prvo mesto, najboljši je bil Marco Bezzecchi, ki je prevzel vodstvo in ostal na prvem mestu skoraj do konca. Za njim sta bila sprva Franco Morbidelli (Ducati VR46) in Fabio Quartararo, a je potem Morbidelli v petem krogu grdo padel. Zdrsnil je s steze, njegov motocikel je raztreščen končal v ogradi, dirkača pa je pošteno premetalo in po kar nekaj prevalih je obležal na pesku. Prepeljali so ga v ambulanto na dirkališču, za zdaj še ni informacij o tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.

Franco Morbidelli je grdo padel, nato so ga prepeljali v ambulanto. Foto: Reuters

Bezzecchi je ostal prvi, Marquez pa se je prebijal proti njemu. Do tretjega mesta je prišel v petem krogu, do drugega v devetem, zadnjih pet pa je že preganjal Bezzecchija.

Napad mu je uspel prav v zadnjem krogu. Italijana je prehitel, slednji je sprva še skušal vrniti udarec, a je bil Španec po kombinaciji zavojev, kjer je bil na pravi strani dirkališča, v dovolj veliki prednosti, da je prvo mesto ubranil.

Precej slabše kot starejši Marquez sta se odrezala njegov mlajši brat Alex in sotekmovalec v tovarniški ekipi Ducatija Italija Francesco Bagnaia, njegova najbližja zasledovalca v SP. Alex Marquez je bil šele osmi, Bagnaia pa je ostal celo brez točk na 12. mestu.

Špancu sta na zmagovalnem odru delala družbo Italijan in Francoz. Foto: Reuters

"Start ni bil najboljši, naredil sem napako in izgubil stik z vodilnimi. A sem se počasi vračal, na koncu pa tudi zmagal, pomembnih je novih 12 točk za SP. A če bo jutri tudi tako mokra steza, bo precej težje voziti kot danes," je po dirki za prireditelje dejal Marc Marquez.

"Seveda ni prijetno izgubiti vodstva tik pred koncem. A vesel sem, da sem bil tako dolgo spredaj, zadovoljen sem z doseženim na dirki," pa je dejal Bezzecchi.

Z deseto zmago na 11. sprintu sezone je Marc Marquez še malenkost povečal naskok v SP. Zdaj ima 319 točk, Alex Marquez (Ducati Gresini) je drugi z 241 točkami, tretji Bagnaia je ostal pri 181.

Osrednja dirka konca tedna se bo v nedeljo začela ob 14. uri.