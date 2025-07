"Cilj dneva je bil, da Jorge po več mesecih neaktivnosti ponovno pridobi samozavest z dirkalnikom," je sporočila njegova ekipa Aprilia. Dodali so, da je Jorge Martin dopoldne prevozil 29 krogov, popoldne pa še 35. "To, da lahko spet vozim motor, potem ko sem si opomogel od poškodb, je pomembnejše od vsega, kar se je že zgodilo. Po več kot 20 zlomih me vožnja z motorjem osrečuje in upam, da se bom lahko vrnil v Brnu," je v izjavi svoje ekipe dejal Martin.

Namen tega zasebnega testa je bila ocena sposobnost Madridčana za tekmovanje po dolgem okrevanju in po več zlomih reber in hemopnevmotoraksu, ki ga je utrpel sredi aprila, ko je grdo padel, preden ga je zadel drug motociklist.

Martinov začetek sezone sta prekinili dve zaporedni poškodbi, ki ju je utrpel v nesrečah med zimskimi testiranji in nato med treningi. Izpustil je prve tri dirke svetovnega prvenstva sezone na Tajskem, v Argentini in ZDA, na teren pa se je vrnil v Katarju, kjer se je, kot omenjeno, ponovno poškodoval in izpustil naslednjih šest dik. Tako letos dirke sploh še ni končal.

Vmes se je še zapletel v javni prepir s svojo ekipo, češ da bo uveljavil možnost prekinitve pogodbe in ga naslednje leto ne bo več pri Aprilii. Italijanska ekipa ga seveda ne želi izpustiti.