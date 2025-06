MotoGP lahko prevzame lastnik formule 1

Liberty Media je aprila 2024 napovedal prevzem 86-odstotnega deleža Dorne, Evropska komisija pa je odobrila posel, vreden 4,2 milijarde dolarjev (3,6 milijarde evrov).

"Evropska komisija je brezpogojno odobrila predlagani prevzem Dorne Sports SL s strani Liberty Media Corporation v skladu z uredbo EU o združitvah. Komisija je sklenila, da združitev ne bi povzročila pomislekov glede konkurence v evropskem gospodarskem prostoru," je komisija zapisala v izjavi.

Čeprav bo Liberty Media lastnica komercialnih pravic za tekmovanja v obeh največjih dirkaških serijah, dodelitev pravic do predvajanja ne bo omejena. Po pregledu dejstev je Evropska komisija ugotovila, da F1 in motoGP "nista tesna tekmeca za licenciranje pravic do predvajanja športnih vsebin".

Liberty Media je promocijo in organizacijo prvenstva formule 1 prevzel leta 2017, ko je tekmovanje kupil od dolgoletnega prvega moža Bernieja Ecclestona. V tem obdobju je naredil največ za dvig gledanosti v ZDA in za širitev tekmovanja na nova prizorišča.

Tekmovanji sicer sodita pod različni krovni organizaciji, ki določata pravila, torej formula 1 po Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), motoGP pa pod Mednarodno motociklistično zvezo (Fim).