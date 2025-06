Francesco Bagnaia je premagan tudi na svoji najljubši stezi (letos ima eno samo zmago). Mugello je osvojil v prejšnjih treh sezonah. Letos je vodil nekaj uvodnih krogov, nato sta ga prehitela Marc Marquez in Alex Marquez. Za Marca je to šele druga zmaga v razredu motoGP na tej toskanski progi (prva po 2014). S peto zmago v sezoni je okrepil vodstvo v skupnem seštevku pred mlajšim bratom Alexom. V zaključku dirke je Bagnaio premagal še Fabio Di Giannatonio in sploh prvič stopil na zmagovalni balkon.