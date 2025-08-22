Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
22. 8. 2025,
16.18

Parlament Republike Srbske sprejel odstop premierja

Radovan Višković | Viškovićev odstop pomeni tudi odstop celotne vlade entitete. | Foto Reuters

Viškovićev odstop pomeni tudi odstop celotne vlade entitete.

Foto: Reuters

Poslanci narodne skupščine Republike Srbske so danes sprejeli odstop premierja Radovana Viškovića. Na izrednem zasedanju, ki so ga dopoldne začasno prekinili zaradi anonimne prijave o podtaknjeni bombi, bodo odločali tudi o razpisu referenduma glede obsodbe Milorada Dodika, poročajo mediji v BiH.

Poslanci so odstop tesnega Dodikovega sodelavca potrdili po začasni prekinitvi seje zaradi anonimne prijave o podtaknjeni bombi, ki pa se je izkazala za lažno. Viškovićev odstop pomeni tudi odstop celotne vlade entitete.

Višković je odstop ponudil v ponedeljek. Predsednik vlade Republike Srbske je bil od leta 2018. V tem času se je znašel tudi pod ameriškimi sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma.

Milorad Dodik
Med razlogi za odstop je danes po poročanju sarajevskega Dnevnega avaza navedel, da je bil to edini način za vzpostavitev močnejše institucionalne oblasti. Spomnil je, da je Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD), vladajoča stranka v entiteti, vsem strankam ponudila, naj vstopijo v vlado narodne enotnosti, a je opozicija to zavrnila.

Narodna skupščina Republike Srbske bo na pobudo strank, zbranih okoli Dodikove SNSD, danes odločala tudi o izvedbi referenduma glede obsodbe Dodika in odločitve državne volilne komisije o odvzemu predsedniškega mandata. Referendum bo po napovedih potekal v drugi polovici oktobra.

Sodišče BiH je februarja Dodika obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa mu je odvzela predsedniški mandat.

Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača

Sodišče je v ponedeljek zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata. To pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske, vrniti pa mora tudi diplomatski potni list.

Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, v sredo pa se je proti pravnomočni sodbi sodišča pritožil na ustavno sodišče BiH. Zaporu se je medtem izognil tako, da je plačal denarno kazen, kar mu omogoča zakon.

V preteklih mesecih je Dodik zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srbski sprejele še več ustavno spornih zakonov. Tožilstvo BiH je nato uvedlo preiskavo proti njemu, Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću zaradi suma napada na ustavni red, ustavno sodišče pa je sporne zakone razveljavilo.

