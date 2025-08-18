Odstopil predsednik vlade Republike Srbske

Predsednik vlade Republike Srbske Radovan Višković je danes odstopil s položaja. Tesni sodelavec pravnomočno obsojenega predsednika te entitete BiH Milorada Dodika je odločitev sporočil po sestanku koalicijskih partnerjev o rekonstrukciji vlade, poročajo mediji v BiH. Viškoviću tako kot Dodiku grozi tudi obtožnica za napad na ustavni red.

Sodišče Bosne in Hercegovine je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna. Dodik je pretekli teden v skladu z zakonodajo plačal denarno kazen namesto odhoda v zapor.

Nova vlada

Višković je na današnji novinarski konferenci po sestanku koalicijskih strank, zbranih okoli vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), napovedal, da bo izvoljena nova vlada.

Dodik je po pravnomočni obsodbi večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu. Zdaj si po pisanju sarajevskega portala Klix.ba prizadeva preoblikovati vlado s ciljem, da si izboljša omajano javnomnenjsko podporo in konsolidira oblast.

Dodiku in Viškoviću grozi obtožnica za napad na ustavni red

Višković je bil predsednik vlade Republike Srbske od leta 2018. V tem času se je znašel tudi pod ameriškimi sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma.

Dodik je bil obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

V preteklih mesecih je Dodik zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srbski sprejele še več ustavno spornih zakonov. Tožilstvo BiH je nato uvedlo preiskavo proti njemu, Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću zaradi suma napada na ustavni red, ustavno sodišče pa je sporne zakone razveljavilo.