TELEKOM SLOVENIJE

St. M., STA

Sreda, 12. 11. 2025, 12.34

1 minuta

Stekel postopek proti Dodiku. Razlog? Sovražni govor.

Milorad Dodik | "To mesto ne sme dovoliti dodatne islamizacije. Pustite zgodbe, da smo vsi enaki ljudje. Nismo iste vere, nihče ne laže bolj in več kot Turek," je dejal Milorad Dodik po poročanju sarajevskega portala Raport. | Foto Reuters

"To mesto ne sme dovoliti dodatne islamizacije. Pustite zgodbe, da smo vsi enaki ljudje. Nismo iste vere, nihče ne laže bolj in več kot Turek," je dejal Milorad Dodik po poročanju sarajevskega portala Raport.

Foto: Reuters

Državna volilna komisija v BiH je v sredo začela postopek proti nekdanjemu predsedniku entitete Republika Srbska Miloradu Dodiku zaradi sovražnega govora. Dodik je namreč v govoru v Vzhodnem Sarajevu dejal, da ne smejo dopustiti dodatne islamizacije v tem mestu, Bošnjake pa označil za Turke, poročajo mediji v BiH.

V Republiki Srbski se je pretekli teden začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete BiH, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Siniša Karan.

V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Dodik, ki je v torek zvečer v govoru na predvolilnem shodu stranke v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, žalil Bošnjake.

"To mesto ne sme dovoliti dodatne islamizacije. Pustite zgodbe, da smo vsi enaki ljudje. Nismo iste vere, nihče ne laže bolj in več kot Turek," je dejal po poročanju sarajevskega portala Raport. Svoje podpornike je tudi pozval, naj se postavijo po robu "velikemu muslimanskemu nacionalizmu, ki se je spremenil in postal inkarnacija tistega, kar se imenuje politični islam".

Milorad Dodik
Izjave obsodili politiki in tudi javnost

Govor je naletel na ostre obsodbe v javnosti ter med politiki iz Federacije BiH, ki so ga označili za sovražni govor in pozvali institucije k ukrepanju.

Državna volilna komisija je v sredo za medije v BiH nato potrdila, da je začela postopek proti Dodiku zaradi sovražnega govora.

Predčasne volitve v Republiki Srbski bodo 23. novembra. Razpisali so jih, potem ko je sodišče BiH Dodika spoznalo za krivega zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti ter ga obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, državna volilna komisija pa mu je nato odvzela predsedniški mandat.

Milorad Dodik
Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske
