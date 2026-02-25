V veljavi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Veljati je začel zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Prvi ločeni zakon o obravnavi mladoletnikov, ki so ga pristojni čakali skoraj 15 let, določa hitrejšo obravnavo mladoletnikov, bolj individualiziran pristop pri njihovi obravnavi in ustanovitev pilotnega centra za mladoletnike.

Zakon, ki ohranja starost 14 let za kazensko odgovornost, kot jo določa kazenski zakonik, določa zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, s katero bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje.

Ustanavlja center za mladoletnike v okviru Javnega zavoda Hiša za otroke, kjer bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave.

Vpeljuje razširjeni nabor kazenskih sankcij in podaljšuje rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z enega na dve leti. Tudi vzgojni ukrepi bodo v primeru ponavljanja kaznivih dejanj lahko trajali dlje. Namesto treh let, kolikor je na primer zdaj najdaljše dopustno trajanje zavodskih vzgojnih ukrepov, bodo lahko trajali do štirih ali celo petih let.

Zakon, ki se bo začel uporabljati leta 2027, nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika.