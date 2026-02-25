Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
6.29

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
vzgoja kazenska odgovornost mladoletnik sodišče

Sreda, 25. 2. 2026, 6.29

41 minut

V veljavi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
sodišče | Zakon, ki se bo začel uporabljati leta 2027, nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika. | Foto STA

Zakon, ki se bo začel uporabljati leta 2027, nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika.

Foto: STA

Veljati je začel zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Prvi ločeni zakon o obravnavi mladoletnikov, ki so ga pristojni čakali skoraj 15 let, določa hitrejšo obravnavo mladoletnikov, bolj individualiziran pristop pri njihovi obravnavi in ustanovitev pilotnega centra za mladoletnike.

Zakon, ki ohranja starost 14 let za kazensko odgovornost, kot jo določa kazenski zakonik, določa zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, s katero bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje.

Ustanavlja center za mladoletnike v okviru Javnega zavoda Hiša za otroke, kjer bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave.

Vpeljuje razširjeni nabor kazenskih sankcij in podaljšuje rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z enega na dve leti. Tudi vzgojni ukrepi bodo v primeru ponavljanja kaznivih dejanj lahko trajali dlje. Namesto treh let, kolikor je na primer zdaj najdaljše dopustno trajanje zavodskih vzgojnih ukrepov, bodo lahko trajali do štirih ali celo petih let.

Zakon, ki se bo začel uporabljati leta 2027, nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika.

Petarde, pirotehnika
Novice Policija ujela mladoletnike, ki so z raketami obstreljevali blok #video
policija, Novo mesto, shod 28102025
Novice V DZ obravnavali predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov
slovenska policija, policija, policijsko vozilo, avtomobil
Novice Zaradi dogodka na srednji šoli v Pomurju mladoletniku odredili 30-dnevni pripor
vzgoja kazenska odgovornost mladoletnik sodišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.