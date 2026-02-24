Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Torek,
24. 2. 2026,
7.36

Osveženo pred

16 minut

Torek, 24. 2. 2026, 7.36

16 minut

V veljavi nove Trumpove carine

Avtorji:
St. M., STA

Donald Trump | Nove carine je Trump uvedel na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci. Po izteku tega roka je za nadaljevanje potrebna odobritev kongresa. | Foto Reuters

Nove carine je Trump uvedel na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci. Po izteku tega roka je za nadaljevanje potrebna odobritev kongresa.

Z današnjim dnem so začele veljati nove ameriške carine, ki jih je v petek v odzivu na razveljavitev lani uvedenih carin napovedal predsednik ZDA Donald Trump. Nove 15-odstotne carine bodo veljale 150 dni.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek s šestimi glasovi proti trem razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa.

Čeprav v veljavi ostajajo številne druge carine, ki jih je Trump uvedel na podlagi drugih zakonov, kot so carine na uvoz jekla, aluminija, avtomobilov in delov, bakra in lesa, se je ameriški predsednik na odločitev sodišča odzval jezno in napovedal desetodstotne globalne carine na preostali ameriški uvoz. V soboto je nato te carine zvišal na 15 odstotkov.

Premostitev težav v plačilni bilanci

Nove carine je Trump uvedel na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci. Po izteku tega roka je za nadaljevanje potrebna odobritev kongresa.

Glede na izvršni ukaz, ki ga je s tem v zvezi v petek podpisal ameriški predsednik, je iz novih carin izvzeto določeno uvoženo blago, vključno z nekaterimi uvoženimi živili, ključnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Prav tako ni obdavčeno blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018.

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v nedeljo dejal, da bodo trgovinski sporazumi s Kitajsko, EU in drugimi partnerskimi državami kljub tej odločitvi ostali v veljavi.

