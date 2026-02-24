Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
24. 2. 2026,
6.45

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

mediji Pentagon ZDA Donald Trump

Torek, 24. 2. 2026, 6.45

1 ura, 19 minut

Trump zanikal poročila o svarilih generala pred napadom na Iran

Donald Trump

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zanikal poročila, ki so se pojavila v medijih, da ga je načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Dan Caine opozoril na tveganja večje operacije proti Iranu. Zatrdil je tudi, da bi ZDA v kakršnemkoli spopadu zlahka premagale Iran.

Ameriški mediji so v ponedeljek poročali, da je general Caine opozoril na različna tveganja, povezana z napadom na Iran, vključno z dolgoročnimi zapleti. Trump je nato na svojem družbenem omrežju Trust Social objavil, da so poročila o tem, da je Caine proti napadu na Iran, povsem napačna.

"Tako kot vsi mi si tudi general Caine ne želi vojne, vendar če bo na vojaški ravni sprejeta odločitev za vojno proti Iranu, je njegovo mnenje, da bo to nekaj, kar bo mogoče zlahka dobiti. Ni govoril o tem, da ne bi napadli Irana, niti o lažnih omejenih napadih, o katerih sem bral. Ve le eno stvar, kako ZMAGATI, in če mu bo tako naročeno, bo vodil napad," je objavil Trump.

Opozorila Pentagona in zaskrbljenost zaradi konflikta

Washington Post je poročal, da je Caine v Beli hiši in Pentagonu izrazil zaskrbljenost, da bi pomanjkanje streliva in podpore zaveznikov lahko povečalo nevarnost za ameriško osebje. Wall Street Journal pa je poročal, da so tako Caine kot drugi uradniki Pentagona opozorili na tveganja, kot so žrtve med ameriškimi in zavezniškimi silami ter nevarnost izčrpanja ameriške zračne obrambe.

Medij Axios je pisal še o opozorilu Caina, da bi se lahko ZDA z napadom na Iran zapletle v dolgotrajen konflikt ter da sta predsednikov zet Jared Kushner in posebni odposlanec Steve Witkoff Trumpa pozvala, naj odloži napad na Iran in pusti priložnost diplomaciji.

Trump obtožuje medije in napoveduje nadaljnje korake

Trump je na Truth Social medije obtožil, da napačno poročajo, in zatrdil, da je on tisti, ki sprejema odločitve, čeprav da bi raje videl, da bi z Iranom dosegli sporazum. "Vendar če sporazuma ne bomo sklenili, bo to zelo slab dan za to državo in žal tudi za njen narod," je zapisal Trump.

ZDA so proti Iranu poslale dve bojni skupini ladij okrog dveh letalonosilk, veliko število vojaških letal in drugo opremo. Medtem so ameriški uradniki potrdili, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala v četrtek.

mediji Pentagon ZDA Donald Trump
