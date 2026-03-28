Marquez, Bezzecchi, di Giannatonio ... vsi na tleh! Šprint dobil Martin.

Motociklistično svetovno prvenstvo se po zmagah Marca Bezzecchija (Aprilia) na Tajskem in v Braziliji nadaljuje v ZDA. Tako kot v Braziliji pred tednom dni si je prvi štartni položaj v elitnem razredu motoGP pridirkal Fabio di Giannatonio (VR46 Ducati). Bezzecchi je bil drugi, Pedro Acosta (KTM) pa tretji. Sobotno šprintersko dirko, ki so jo zaznamovali odstopi, je dobil Jorge Martin (Aprila). Glavna dirka bo v nedeljo ob 22. uri.

Kvalifikacije dobil Di Giannatonio

Fabio di Giannantonio je dobil kvalifikacije v Austinu v Teksasu. Foto: Guliverimage Branilec lovorike svetovnega prvaka iz prejšnje sezone Marc Marquez (Ducati) je imel šele šesti dosežek kvalifikacij. Za Fabia di Giannantonia (VR46 Ducati) je to druga zaporedna zmaga na kvalifikacijah. Tudi Marco Bezzecchi (Aprilia) je ponovil kvalifikacijski dosežek iz Brazilije, le Marca Marqueza je na tretjem mestu zamenjal Pedro Acosta (KTM). Pred aktualnim prvakom je kvalifikacije končal tudi drugi tovarniški dirkač Ducatija Francesco Bagnaia na četrtem mestu, peti je bil Joan Mir (Honda).

Bagnaia dobil šprint s številnimi odstopi

Slab začetek sezone za Marca Marqueza se nadaljuje. Foto: Guliverimage Vsega 10 krogov dolg šprint je bil zelo dramatičen. Povedel je Bagnaia, Marc Marquez pa je v prvem krogu ob poskusu prehitevanja Di Giannatonia zdrsnil in s proge zbil še tekmeca. Po slabemu štartu sta se dirkača Aprilie, Jorge Martin in Bezzecchi, prebila na drugo in tretje mesto. Ko je Bezzecchi prehitel ekipnega kolega, je začel voziti še bolj agresivno, da bi ujel še vodilnega Bagnaio, a je tri kroge pred ciljem storil napako na zaviranju in odstopil še on. Krog pred koncem je padel tudi Mir. V zadnjem krogu je v dvoboju nekdanjih prvakov Martin prehitel Bagnaio in dobil šprint. Pa je bil šele na sedmem štartnem mestu. Drugi je bil torej dirkač tovarniškega Ducatija, tretji pa Acosta.