Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dvig novih carin na uvoz, ki jih je uvedel po petkovi sodni razveljavitvi njegovih t. i. vzajemnih carin, z 10 na 15 odstotkov.

Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da po temeljitem pregledu petkove "izjemno protiameriške odločitve" vrhovnega sodišča administracija dviga uvozne dajatve "na v celoti dovoljeno in zakonsko preizkušeno" raven 15 odstotkov.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa.

Trump je v odzivu v skladu z določili drugega zakona uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA. Začele naj bi veljati v torek, a za obdobje največ 150 dni.