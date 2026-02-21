Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
17.39

Osveženo pred

27 minut

Sobota, 21. 2. 2026, 17.39

27 minut

Trump napovedal dvig novih carin z 10 na 15 odstotkov

Avtorji:
Na. R., STA

Donald Trump | Veljati naj bi po njegovih besedah začele takoj. | Foto Reuters

Veljati naj bi po njegovih besedah začele takoj.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dvig novih carin na uvoz, ki jih je uvedel po petkovi sodni razveljavitvi njegovih t. i. vzajemnih carin, z 10 na 15 odstotkov.

Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da po temeljitem pregledu petkove "izjemno protiameriške odločitve" vrhovnega sodišča administracija dviga uvozne dajatve "na v celoti dovoljeno in zakonsko preizkušeno" raven 15 odstotkov.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa.

Trump je v odzivu v skladu z določili drugega zakona uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA. Začele naj bi veljati v torek, a za obdobje največ 150 dni.

