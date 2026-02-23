Napete geopolitične razmere - ob vojni v Ukrajini še Trumpove carine in trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko, razmere na Bližnjem vzhodu itd. - močno vplivajo na gospodarstvo sveta in Evrope, o čemer je tekla beseda na eni najpomembnejših gospodarskih konferenc v Evropi, ki jo vsako leto v samem središču francoske prestolnice organizira francoska družba Coface. "Ujeti smo v brutalni politični krizi, Evropa je v sendviču," je dejal glavni izvršni direktor družbe Coface Xavier Durand, svoje študije in napovedi pa so predstavili številni ekonomisti in geopolitični strokovnjaki z vsega sveta. Seveda nas je ob tem zanimalo, kako kaže slovenskemu gospodarstvu. "Slovenija deluje precej dobro. Je blizu zahodnoevropskim državam, blizu velikim trgom, skratka je zelo stabilno gospodarsko, institucionalno in regulativno okolje ter kraj za veliko neposrednih naložb," je za Siol.net dejal poljski ekonomist družbe Coface Mateusz Dadej , ki pokriva področje Srednje in Vzhodne Evrope, kamor spada tudi Slovenija.

Leto 2026 se je začelo pod velikim oblakom negotovosti, izpostavljeni smo namreč številnim tveganjem. Med njimi so največja geopolitična tveganja, kot so nedavni dogodki v Latinski Ameriki, Iranu in na Grenlandiji.

"Ujeti smo v brutalni politični krizi, Evropa je v sendviču"

"Svet se mora spremeniti. Ujeti smo v brutalni politični krizi, Evropa je v sendviču. Vsak dan govorimo o digitalizaciji, teritorialnih problemih, tarifah, potem pa pride še umetna inteligenca. Če bomo prenehali vlagati v znanje, bomo izgubili tla pod nogami. Razmere v svetu so negotove, zato moramo tvegati," je v uvodnem govoru na torkovi konferenci družbe Coface v Parizu dejal glavni izvršni direktor družbe Coface Xavier Durand.

Kako negotove geopolitične razmere nas spremljajo, so na konferenci v Parizu prikazali skozi videoposnetek, v katerem so ujeli najbolj skrb vzbujajoče in odločilne izjave ter trenutke.

Da so razmere v svetu napete in negotove, je velikokrat zaznati tudi skozi številne proteste, ki se vrstijo praktično po vseh evropskih prestolnicah. Protesti zoper vojne v Gazi in Ukrajini, protesti zoper vladam, shodi v podporo Palestini, protesti za splav in proti splavu, francoski kmetje so nedavno s traktorji v Parizu protestirali proti sporazumu med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur in še bi lahko naštevali.

V času našega obiska pa so v Parizu potekali protesti zoper evtanazijo, prav tako pereči temi, ki v številnih evropskih državah že dalj časa buri duhove. "Glasujete za oskrbo, ne za evtanazijo," so protestniki sporočali s transparenti.

Protest zoper evtanazijo v središču Pariza Foto: K. M.

Protest je budno spremljala policija. Tudi sicer je po Parizu prisotna vsenaokoli. Policija je bila dobro oborožena v primeru eskalacije protesta. Foto: K. M.

Prav tako so prisotna finančna tveganja, ki so se pojavila zaradi visokih obrestnih mer in dolgov večine sredstev, ter makroekonomska tveganja. Ta so izbruhnila zaradi muh ameriške gospodarske politike in vedno prisotne grožnje nadaljnjih trgovinskih spopadov sredi naraščajoče mednarodne konkurence in slabljenja svetovnega sodelovanja, v mnogih državah pa se močno kaže tudi socialno in politično tveganje.

Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur) je leta 1946 ustanovila francoska vlada za zavarovanje političnih, valutnih in izjemnih trgovinskih tveganj. Je vodilni svetovni akter na področju upravljanja tveganj trgovinskih kreditov in že več kot 75 let pomaga podjetjem pri rasti in krmarjenju v negotovem in nestabilnem okolju. Ne glede na njihovo velikost, lokacijo ali sektor Coface sto tisoč strankam na približno 200 trgih ponuja celovit nabor rešitev: zavarovanje trgovinskih kreditov, poslovne informacije, izterjavo dolgov, zavarovanje posameznega tveganja, poroštvene obveznice.

Uvodni večer gospodarske konference družbe Coface je bil v muzeju Petit Palais. Foto: K. M.

Leta 2024 je Coface zaposloval približno 5.236 ljudi in zabeležil promet v višini približno 1,84 milijarde evrov. "Letno zaposlimo do 400 novih ljudi, tudi veliko mladih," je za Siol.net povedal glavni izvršni direktor družbe Coface Xavier Durand.



Globalni gospodarski obeti neenakomerni

Globalna rast se upočasnjuje, vendar se še vedno drži, globalni gospodarski obeti pa so po oceni Coface še vedno neenakomerni. Letos pričakujejo rast v višini 2,6 odstotka, kar je zelo majhen padec glede na 2,8-odstotno rast v letu 2025, še posebej, če se upošteva nestabilno mednarodno okolje.

V ZDA napoved rasti 2,2 odstotka podpira vztrajno solidna poraba kljub znatnemu povečanju stečajev v drugi polovici leta 2025, v evroobmočju naj bi gospodarska aktivnost dosegla okoli en odstotek rasti. V Aziji se bo rast Kitajske upočasnila na 4,4 odstotka in vplivala na regionalni zagon, medtem ko je uspešnost Jugovzhodne Azije neenakomerna odpornost. Nasprotno pa je Indija potrdila svojo vlogo globalnega gonilnika rasti, ki ga močno podpirata domače povpraševanje in proaktivna javna politika. Napovedujejo ji 6,1 odstotne rasti.

Napoved gospodarske rasti družbe Coface Foto: Coface

Cene nafte nižje, cene energije nevtralne

V tem kontekstu se predvideva, da se bodo cene nafte v letu 2026 znižale z 68 dolarjev za sod na približno 60 dolarjev, cene energije pa bi po napovedi, kljub morebitnim epizodam nestanovitnosti, ki jih povzroča geopolitika, morale biti relativno nevtralne glede na inflacijo, ki se v večini regij še naprej umirja.

Pariz Foto: Verena Schwarz/Regionalna vodja komunikacij Kljub zaskrbljenosti zaradi ameriških tarifnih ofenziv je svetovna trgovina v letu 2025 presenetila marsikoga. Močan ameriški uvoz in povečanje ameriških carinskih dajatev, ki so se na koncu izkazale za nižje od prvotnih strahov, so prinesle 3,9-odstotno rast obsega trgovine.

Vietnam je bil glavni upravičenec reorganizacije dobavne verige (+43 odstotkov v uvozu ZDA od januarja do novembra 2025), medtem ko je Evropa stabilizirala svojo zunanjo trgovino. Za leto 2026 se pričakuje postopna upočasnitev, skupaj s padajočimi cenami prevoza zaradi presežnih zmogljivosti in morebitnega ponovnega odprtja tradicionalnih pomorskih poti.

Sedem ključnih sprememb, ki jih v letu 2026 predvidevajo v družbi Coface

V Čilu pričakujejo naraščajoče naložbe v baker in energijo, podprte s stabiliziranim institucionalnim okoljem, na Poljskem močan investicijski zagon zaradi sredstev EU in trajno stabilne potrošnje gospodinjstev, na Švedskem odporno zasebno povpraševanje in izboljševanje trga dela, podprto z ekspanzijo državne fiskalne politike, na Cipru rekordne turistične rezultate in sredstva EU, ki spodbujajo aktivnost, na Barbadosu učinkovito fiskalno konsolidacijo in nadaljnje zmanjševanje dolga, kar podpira gospodarsko odpornost, v Ekvadorju pa trdno okrevanje po energetski krizi leta 2024, podprto s fiskalnimi reformami in podporo Mednarodnega denarnega sklada.

Medtem v Senegalu pričakujejo fiskalni zdrs in nevzdržen dolg, ki otežujeta pogovore z Mednarodnim denarnim skladom.

Kakšna so pričakovanja za slovensko gospodarstvo?

Za Slovenijo pa Evropska komisija in Banka Slovenije po šibkejšem letu 2025, ko smo imeli 0,8 do 1,3 odstotka rasti BDP, za leto 2026 napovedujeta rast BDP nad dva odstotka. Gospodarstvo bo v Sloveniji po napovedi močno izvozno usmerjeno in občutljivo na razmere v evropski industriji, zlasti avtomobilski.

In kako prihodnost slovenskega gospodarstva ocenjujejo ekonomisti družbe Coface? "Slovenija deluje precej dobro. Je blizu zahodnoevropskim državam, blizu velikim trgom, skratka je zelo stabilno gospodarsko, institucionalno in regulativno okolje. Prvo četrtletje leta 2025 je bilo sicer slabše, vendar opažamo postopne izboljšave. Opažamo tudi nekaj izboljšav v proizvodnem sektorju. Leto 2025 je bilo leto, ko smo nekoliko zaskrbljeni glede farmacevtskega sektorja po vsem svetu. To bi lahko bilo potencialno problematično glede izvoza za Slovenijo, vendar se je farmacevtski sektor trenutno izkazal za precej odpornega. Prva na področju farmacije je Slovenija kraj za veliko neposrednih naložb," ocenjuje poljski ekonomist družbe Coface Mateusz Dadej, ki pokriva področje Srednje in Vzhodne Evrope, kamor spada tudi Slovenija. V intervjuju, ki ga bomo objavili prihodnji vikend, je primerjal tudi gospodarstvo Slovenije in Hrvaške in podal zanimiva dejstva.