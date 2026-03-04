Kučan poziva k razmisleku: Bi človeka, za katerega oddaš glas, povabil na kosilo?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
21.28

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Volitve 2026 Slovenska demokratska stranka Milan Kučan Tanja Fajon

Sreda, 4. 3. 2026, 21.28

1 ura, 10 minut

Fajon in Kučan ob napetih mednarodnih razmerah o nuji po načelni in odgovorni zunanji politiki

Avtorji:
R. K., STA

Tanja Fajon, Milan Kučan | Prvi predsednik republike Milan Kučan je poudaril pomen skupnosti in zaupanja v politiko. | Foto Tanja Fajon/X

Prvi predsednik republike Milan Kučan je poudaril pomen skupnosti in zaupanja v politiko.

Foto: Tanja Fajon/X

Zunanja ministrica Tanja Fajon in prvi predsednik republike Milan Kučan ob naraščajočih mednarodnih napetostih kot nujo vidita načelnost majhne države. Kučan ob tem volivce poziva tudi k razmisleku, komu bodo podelili svoje zaupanje. Z ministrico pa sta izpostavila tudi zavezanost mednarodnemu pravu, krepitev mednarodnega in evropskega povezovanja.

Milana Kučana so nocoj gostili na pogovoru SD, ki ga je vodila ministrica iz vrst te stranke Tanja Fajon.

Prvi predsednik opaža, da je v aktualnih razmerah zunanja politika nekaj, kar zanima ljudi, volitve pa bodo določile prihodnjo pot Slovenije tudi na tem področju. Sam zastavljeno usmeritev v iztekajočem se mandatu ocenjuje kot "zelo dobro".

Obžaluje pa, da Slovenija ni storila še "zadnjega koraka" in se pridružila tožbi proti Izraelu. Tudi Fajon se je zavzela, da bi vladi uspelo narediti "ta pogumni korak", ki ga imajo po njenih besedah "že tedne v predalu".

Fajon in Kučan sta spregovorila tudi o položaju in nadaljnji smeri EU. Po oceni Fajon se postavlja vprašanje, koliko držav članic danes še postavlja mednarodno pravo v ospredje, koliko pa brani lastne interese ali neki zelo nevaren pragmatizem.

Kučan je kot nujo izpostavil zlasti zavedanje o vrednostnih središčih, na katerih so takratni voditelji zgradili "zgradbo zgodovinske evropske integracije", danes pa se nanje tudi pozablja. Od nove koalicije v enaki sestavi, kot je zdajšnja ali okrepljena še s kakšno enako ali podobno mislečo stranko, si tako želi tudi iniciative, kako okrepiti idejo evropskega povezovanja in obuditi Evropo kot faktor odločanja v mednarodnem okolju.

Krepitev mednarodnih povezav

Kot pomembno vidi tudi krepitev mednarodnih povezav. Med drugim je ocenil, da bi bila dolžnost mednarodne skupnosti intervenirati v državah s kršitvijo temeljnih človekovih pravic. A kot je bil kritičen, so se ZDA v primeru Irana pri tem povezale z Izraelom, še danes pa ni jasno, ali je bil cilj te akcije zrušitev teokratskega režima v Iranu, če je napad izzval skoraj enak teokratski režim v Izraelu.

Poudaril je tudi pomen načelnosti. "Če si načelen, te nimajo radi, ampak te spoštujejo. Če nisi, te ne spoštujejo, pa tudi radi te nimajo," je ocenil. Alternativa načelnosti je po njegovi oceni trgovanje, ki za Slovenijo ne pride v poštev.

Kučan poziva k razmisleku: Bi človeka, za katerega oddaš glas, povabil na kosilo?

V sklepnem delu pogovora je Kučan, kot že večkrat v predvolilnem času, poudaril pomen skupnosti, pa tudi zaupanja v politiko. Prihajajoče volitve bodo namreč po njegovem mnenju tudi vprašanje podeljevanja zaupanja, pri čemer volivce poziva k razmisleku, "ali bi človeka, za katerega oddaš glas, povabil na kosilo". Tudi Fajon je poudarila zaupanje ljudi, s čimer se po njeni oceni začne tudi varnost.

