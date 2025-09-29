V vladajoči stranki v Republiki Srbski, Zvezi neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika, so danes potrdili sodelovanje na predčasnih predsedniških volitvah. Največja opozicijska stranka v tej entiteti BiH je medtem že predlagala svojega kandidata, želi pa si zagotoviti podporo vseh opozicijskih strank, poročajo mediji v BiH.

Državna volilna komisija je predčasne volitve za predsednika entitete razpisala za 23. november, minuli teden pa so začeli zbirati prijave.

Največja opozicijska stranka v entiteti, Srbska demokratska stranka (SDS), je za kandidata v nedeljo predlagala profesorja z elektrotehnične fakultete v Banjaluki in dolgoletnega člana stranke Branka Blanušo, ki pričakuje podporo vseh opozicijskih strank, je poročala javna radiotelevizija BiH BHRT.

Da bo sodelovala na predčasnih predsedniških volitvah, se je na seji glavnega odbora stranke danes odločila tudi Dodikova SNSD, ki je predčasnim volitvam do zdaj nasprotovala in pozivala k bojkotu.

Dodik: Nisem rojen, da bi bil dosmrtni predsednik

Kot je dejal Dodik po poročanju BHRT, gre za strateško odločitev, katere cilj je preprečiti slabitev Republike Srbske in ki kaže, da so interesi entitete pomembnejši od interesov posameznikov ali strank. "Nisem rojen, da bi bil dosmrtni predsednik," je izjavil in dodal, da je cilj SNSD še naprej zmagovati.

Kandidat SNSD bo po neuradnih informacijah, ki jih navaja sarajevski portal Klix, nekdanji entitetni minister za notranje zadeve in trenutni minister za visoko šolstvo Siniša Karan.

Dodiku je predsedniški mandat prenehal že avgusta. Državna volilna komisija mu ga je odvzela zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Dodik se kljub temu javno še naprej predstavlja kot predsednik Republike Srbske, predsedniške pristojnosti pa je medtem prevzel podpredsednik Davor Pranjić.

Oblasti v Republiki Srbski so za 25. oktober razpisale referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika.

Volivci bodo na referendumu morali odgovoriti na vprašanje, ali sprejemajo odločitve "neizvoljenega tujca Christiana Schmidta in sodbe neustavnega sodišča BiH, izrečene proti predsedniku RS, kot tudi odločitev osrednje volilne komisije BiH o odvzemu mandata predsedniku RS Miloradu Dodiku".

Dodik je državljane danes pozval, naj na referendumu odgovorijo z "ne", ob tem pa dodal, da mora SNSD razmisliti tudi o imenovanju začasnega vršilca dolžnosti predsednika Republike Srbske, če bi bile volitve prestavljene.