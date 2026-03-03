20-letnemu Ljubljančanu zaradi uboja šest let zapora

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je končalo sojenje 20-letnemu Ljubljančanu Oskarju Kvaterniku za uboj državljana Severne Makedonije oktobra lani, poročajo mediji. Sodišče je Kvaterniku zaradi olajševalnih okoliščin, med katerimi so njegova mladost, priznanje krivde in izraženo obžalovanje, prisodilo šestletno zaporno kazen.

Obsojeni je dejanje storil 2. oktobra lani na parkirišču na Maistrovi ulici, ko je žrtvi zadal najmanj deset topih udarcev, med drugim tudi v predel glave, zaradi česar je na kraju umrla, poročata časopisa Delo in Dnevnik.

Kvaternik se je čez nekaj dni z očetom zglasil na policijski postaji, potem ko je družini zaupal, da je bil spolno napaden in je človeka odrinil in odšel. Oče se je po poročanju medijev o umoru pri Metelkovi odločil, da sina pelje na policijo.

Med preiskavo se je izkazalo, da sta bila udeleženca v tesnem intimnem stiku. O tem je pričal tudi Kvaternik, ki je sicer rekel, da je bil spolno napaden in da je bila ogrožena njegova osebna svoboda.

Brat pokojnega meni, da je kazen prenizka. Sodnik je kazen sicer ocenil kot ustrezno, na njeno višino pa zaradi podpisa sporazuma o priznanju krivde ni mogel vplivati.