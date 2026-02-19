Tožilstvo za Bojana Petana predlaga sedem let zapora

Na koprskem okrožnem sodišču se končuje sojenje predsedniku uprave DZS in direktorju Term Čatež Bojanu Petanu ter še trem soobtoženim. Specializirano državno tožilstvo je v zaključnih besedah za obtožene predlagalo zaporne kazni, za Petana sedemletno. Obramba je prepričana, da je primerna le oprostilna sodba. Sodba bo znana v sredo.

Na sredini obravnavi so bili prisotni vsi obtoženi, poleg Petana, ki je bil pred leti tudi nadzornik v Marini Portorož, še direktor borznoposredniške hiše Medvešek Pušnik Bogdan Pušnik, Marko Ignjić iz družbe Nisa in zastopnik družbe M.B. Satler oziroma zdaj MS Invest Matjaž Satler.

Specializirano tožilstvo Petanu očita dve kaznivi dejanji zlorabe položaja, ki naj bi ju storil kot nadzornik v družbi Terme Čatež in predsednik nadzornega sveta Marine Portorož, ostali trije pa naj bi mu pri tem pomagali. Očitki so povezani z domnevno spornim lastninjenjem družbe Terme Čatež, ki naj bi bila oškodovana za 31 milijonov evrov, družba Marina Portorož pa za dober milijon evrov. Kazniva dejanja naj bi se zgodila v letih 2007 in 2008.

Dosegel naj bi sklep o umiku lastnih delnic

Petan naj bi po prepričanju tožilstva ob usklajenem delovanju drugih oziroma njihovih družb dosegel, da je skupščina Term Čatež sprejela sklep o umiku lastnih delnic, čeprav naj bi uprava preigravala tudi drugo alternativo, prodajo delnic. Ko se je krog sklenil, je DZS pridobila za 4,06 odstotka večji lastniški delež in s tem ohranila delež glasovalnih pravic.

Družba Terme Čatež je po sklepu skupščine lastne delnice kupila od hčerinskih družb Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož, ker pa ni imela sredstev za ta nakup, je od obeh hčerinskih družb najela 31 milijonov evrov posojila. Sporno pa naj bi bilo tudi posojilo, ki ga je Marina Portorož dala družbi M.B. Satler, s katerim je ta kupila obveznice družbe Delo prodaja. Te je kasneje prodala nazaj Marini, po oceni tožilstva po previsoki ceni.

Državna tožilka Petra Ferdin je v zaključni besedi poudarila, da so bili vsi manevri namenjeni predvsem prevzemu družbe Terme Čatež. "Delovali so v škodo Term Čatež in v korist DZS. Petan je izpolnil vse znake kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, drugi pa so mu pri tem pomagali," je dejala.

Predlog: sedem let enotne zaporne kazni in denarna kazen

Za prvo kaznivo dejanje zlorabe položaja (na škodo Term Čatež) je za Petana predlagala pet let zapora, za drugo (povezano z Marino Portorož) pa tri leta. Sodnici je predlagala, da mu izreče sedem let enotne zaporne kazni in denarno kazen. Za Satlerja je predlagala pet let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Pušnika in Ignjića pa po tri leta zapora.

Sodnici je predlagala še, da kot kazensko odgovorni spozna tudi družbi DZS in MS Invest. Prvi naj zato odvzame milijon evrov protipravne premoženjske vrednosti, za povečanje lastniškega deleža v Termah Čatež v višini 4,06 odstotka pa naj plača protivrednost v višini skoraj 2,2 milijona evrov. Za družbo MS Invest je predlagala 500 tisoč evrov denarne kazni in odvzem protipravne premoženjske koristi v višini 1,1 milijona evrov.

Odvetniki obtoženih so prepričani, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožnice, zato so sodnici predlagali, da izreče oprostilno sodbo. Odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, ki skupaj z Mitjo Jeleničem Novakom zagovarja Petana, je – tako kot tudi drugi odvetniki – zavrnila očitke, da so bili sklenjeni posli škodljivi. "Umik lastnih delnic je zakonit, zato posledice ne morejo biti nezakonite," je poudarila.

Petan je poudaril, da je po 50 obravnavah še bolj kot na začetku sojenja prepričan, da v tem primeru ni elementov kaznivih dejanj, ki mu jih očita tožilstvo. Pušnik očitkov, ki jih je tožilstvo uperilo proti njemu, ni povsem razumel, je pa poudaril, da ni prišlo do oškodovanja. Ignjić in Satler sta medtem zadovoljna, da so po vseh teh letih le prišli do konca sojenja.