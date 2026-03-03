Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
3. 3. 2026,
9.09

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
sodišče ZDA carine Donald Trump

Torek, 3. 3. 2026, 9.09

21 minut

Sodišče zavrnilo Trumpovo zahtevo po odložitvi tožb za vračilo carin

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Donald Trump | Trumpove carine naj bi proračunu prinesle 130 milijard dolarjev (111,6 milijarde evrov), ki jih bo treba vrniti. | Foto Reuters

Trumpove carine naj bi proračunu prinesle 130 milijard dolarjev (111,6 milijarde evrov), ki jih bo treba vrniti.

Foto: Reuters

Ameriško zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je v ponedeljek zavrnilo poskus ameriške vlade Donalda Trumpa, da zavleče postopke za vračilo denarja od carin, ki jih mora vrniti uvoznikom, potem ko jih je vrhovno sodišče ZDA februarja razglasilo za nezakonite, poročajo ameriški mediji.

Čeprav vrhovno sodišče o tem ni reklo ničesar, pa so ameriška podjetja, ki jim je Trumpova carinska politika povzročila škodo, že vložila tožbe z zahtevo po vračilu preveč plačanih carin, ki jih je uvedel lani aprila z razglasitvijo dneva osvoboditve ZDA.

Trump je vedno trdil, da carine plačujejo tuji izvozniki, vendar pa je bilo vsakemu uvozniku jasno, da jih mora poravnati sam, nato pa lahko stroške prenese na potrošnike. Uvozniki sedaj tožijo in zahtevajo denar, ni pa jasno, ali bodo od tega imeli kaj tudi potrošniki, poroča televizija MS NOW.

Trumpova vlada je v petek na sodišču zahtevala odlog za štiri mesece, preden bi o vračilih carin odločalo sodišče za mednarodno trgovino. Prizivno sodišče je to zahtevo v ponedeljek zavrnilo, Trumpu pa ostaja na voljo še pritožba na vrhovno sodišče.

Trump je po razveljavitvi njegovih vzajemnih carin kljubovalno uvedel dodatne desetodstotne carine na skorajda ves uvoz v ZDA in zagrozil, da bo to povišal na 15 odstotkov. Vendar je ta ukrep le začasen brez sodelovanja kongresa, kjer nad njegovimi carinami ni navdušenja.
Ursula von der Leyen
Novice Von der Leyen: EU bo začela uporabljati sporazum z Mercosurjem
Donald Trump
Novice V veljavi nove Trumpove carine
Donald Trump
Novice Trump državam grozi z novimi carinami
Donald Trump
Novice Trump napovedal dvig novih carin z 10 na 15 odstotkov
 
sodišče ZDA carine Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.