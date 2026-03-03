Ameriško zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je v ponedeljek zavrnilo poskus ameriške vlade Donalda Trumpa, da zavleče postopke za vračilo denarja od carin, ki jih mora vrniti uvoznikom, potem ko jih je vrhovno sodišče ZDA februarja razglasilo za nezakonite, poročajo ameriški mediji.

Čeprav vrhovno sodišče o tem ni reklo ničesar, pa so ameriška podjetja, ki jim je Trumpova carinska politika povzročila škodo, že vložila tožbe z zahtevo po vračilu preveč plačanih carin, ki jih je uvedel lani aprila z razglasitvijo dneva osvoboditve ZDA.

Trump je vedno trdil, da carine plačujejo tuji izvozniki, vendar pa je bilo vsakemu uvozniku jasno, da jih mora poravnati sam, nato pa lahko stroške prenese na potrošnike. Uvozniki sedaj tožijo in zahtevajo denar, ni pa jasno, ali bodo od tega imeli kaj tudi potrošniki, poroča televizija MS NOW.

Trumpova vlada je v petek na sodišču zahtevala odlog za štiri mesece, preden bi o vračilih carin odločalo sodišče za mednarodno trgovino. Prizivno sodišče je to zahtevo v ponedeljek zavrnilo, Trumpu pa ostaja na voljo še pritožba na vrhovno sodišče.

Trump je po razveljavitvi njegovih vzajemnih carin kljubovalno uvedel dodatne desetodstotne carine na skorajda ves uvoz v ZDA in zagrozil, da bo to povišal na 15 odstotkov. Vendar je ta ukrep le začasen brez sodelovanja kongresa, kjer nad njegovimi carinami ni navdušenja.