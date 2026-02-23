Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
17.22

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kongres zakon grožnja država carine Donald Trump

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 17.22

41 minut

Trump državam grozi z novimi carinami

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | "Vsaka država, ki se bo želela igrati z absurdno odločitvijo vrhovnega sodišča, zlasti pa tista, ki je leta, celo desetletja izkoriščala ZDA, bo naletela na veliko višje carinske dajatve, ki bodo še hujše od tistih, sprejetih pred kratkim," je zdaj objavil Trump. Odločitev vrhovnega sodišča je napadel, a je v isti sapi ocenil, da je dobra zanj, ker mu je dala večja in bolj jasna pooblastila glede carin. | Foto Reuters

"Vsaka država, ki se bo želela igrati z absurdno odločitvijo vrhovnega sodišča, zlasti pa tista, ki je leta, celo desetletja izkoriščala ZDA, bo naletela na veliko višje carinske dajatve, ki bodo še hujše od tistih, sprejetih pred kratkim," je zdaj objavil Trump. Odločitev vrhovnega sodišča je napadel, a je v isti sapi ocenil, da je dobra zanj, ker mu je dala večja in bolj jasna pooblastila glede carin.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v objavi na družbenem omrežju Truth Social vsem državam po svetu, ki se bodo "igrale" s carinskimi sporazumi, potem ko je ameriško vrhovno sodišče prejšnji teden razveljavilo njegove tako imenovane vzajemne carine, zagrozil z novimi carinami.

Trump je že v petek uvedel desetodstotne carine, nato pa vsem državam sveta zagrozil z njihovim povišanjem na 15 odstotkov. A gre pri tem le za začasne ukrepe, ki jih verjetno namerava podaljševati.

Ameriški predsednik je sicer carinsko politiko zaostril takoj po lanskem nastopu mandata, s tem pa države prisilil v trgovinska pogajanja. Kakšna je usoda doseženih sporazumov, po odločitvi sodišča ni povsem jasno.

Številne raziskave: Trumpova carinska politika najbolj prizadela ameriške državljane

Številne raziskave so medtem ugotovile, da je Trumpova carinska politika najbolj prizadela ameriške državljane, saj so podjetja, ki so prisiljena uvažati, dodatne stroške prenesla na potrošnike. Trump je tako določene carine že lani postopoma ukinjal.

"Vsaka država, ki se bo želela igrati z absurdno odločitvijo vrhovnega sodišča, zlasti pa tista, ki je leta, celo desetletja izkoriščala ZDA, bo naletela na veliko višje carinske dajatve, ki bodo še hujše od tistih, sprejetih pred kratkim," je zdaj objavil Trump. Odločitev vrhovnega sodišča je napadel, a je v isti sapi ocenil, da je zanj dobra, ker mu je dala večja in bolj jasna pooblastila glede carin.

Trump se zdaj v zvezi z novimi carinami sklicuje na druge zakone

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer od držav partneric pričakuje, da bodo upoštevale carinske sporazume, sklenjene z Washingtonom, poroča tiskovna agencija AFP.

Vrhovno sodišče ZDA je prejšnji teden ukinilo carine, ki jih je Trump uvajal na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih – med njimi so tako imenovane vzajemne carine –, in sicer, ker jih je sprejel mimo kongresa. Trump se zdaj v zvezi z novimi carinami sklicuje na druge zakone. Danes je na Truth Social vztrajal, da za odobritev carin kongresa ne potrebuje.

Melania Trump. Donald Trump
Trendi Melania si je dovolila drzno potezo, le kaj na to poreče Donald?
Pariz Coface 2026
Novice Napeta geopolitika: Ujeti smo v brutalni politični krizi #video
Austin Tucker Martin
Novice Razkrili napadalca na Trumpovo posestvo. "Izhaja iz družine, ki podpira Trumpa."
ladja
Novice Kaj se dogaja? Trump na Grenlandijo pošilja bolniško ladjo. Premier: Ne, hvala.
Friedrich Merz in Emmanuel Macron
Novice Trumpov najnovejši udarec: odzvala sta se Merz in Macron
kongres zakon grožnja država carine Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.