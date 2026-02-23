Ameriški predsednik Donald Trump je danes v objavi na družbenem omrežju Truth Social vsem državam po svetu, ki se bodo "igrale" s carinskimi sporazumi, potem ko je ameriško vrhovno sodišče prejšnji teden razveljavilo njegove tako imenovane vzajemne carine, zagrozil z novimi carinami.

Trump je že v petek uvedel desetodstotne carine, nato pa vsem državam sveta zagrozil z njihovim povišanjem na 15 odstotkov. A gre pri tem le za začasne ukrepe, ki jih verjetno namerava podaljševati.

Ameriški predsednik je sicer carinsko politiko zaostril takoj po lanskem nastopu mandata, s tem pa države prisilil v trgovinska pogajanja. Kakšna je usoda doseženih sporazumov, po odločitvi sodišča ni povsem jasno.

Številne raziskave: Trumpova carinska politika najbolj prizadela ameriške državljane

Številne raziskave so medtem ugotovile, da je Trumpova carinska politika najbolj prizadela ameriške državljane, saj so podjetja, ki so prisiljena uvažati, dodatne stroške prenesla na potrošnike. Trump je tako določene carine že lani postopoma ukinjal.

"Vsaka država, ki se bo želela igrati z absurdno odločitvijo vrhovnega sodišča, zlasti pa tista, ki je leta, celo desetletja izkoriščala ZDA, bo naletela na veliko višje carinske dajatve, ki bodo še hujše od tistih, sprejetih pred kratkim," je zdaj objavil Trump. Odločitev vrhovnega sodišča je napadel, a je v isti sapi ocenil, da je zanj dobra, ker mu je dala večja in bolj jasna pooblastila glede carin.

Trump se zdaj v zvezi z novimi carinami sklicuje na druge zakone

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer od držav partneric pričakuje, da bodo upoštevale carinske sporazume, sklenjene z Washingtonom, poroča tiskovna agencija AFP.

Vrhovno sodišče ZDA je prejšnji teden ukinilo carine, ki jih je Trump uvajal na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih – med njimi so tako imenovane vzajemne carine –, in sicer, ker jih je sprejel mimo kongresa. Trump se zdaj v zvezi z novimi carinami sklicuje na druge zakone. Danes je na Truth Social vztrajal, da za odobritev carin kongresa ne potrebuje.