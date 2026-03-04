Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

VN Umaga 2026

Kranjska ekipa do zmage v Umagu, slavje tudi Nike Bobnar

Adam Bradáč, Umag 2026 | Adam Bradač si je zmago razdelil z Dušanom Rajovićem. | Foto Mario Stiehl

Adam Bradač si je zmago razdelil z Dušanom Rajovićem.

Foto: Mario Stiehl

Član kranjske kolesarske ekipe Factor Racing, Čeh Adam Bradač, je zmagovalec 14. klasike Umag, pri čemer si je zmago razdelil s Srbom Dušanom Rajovićem (Solution Tech NIPPO Rali). Žensko različico je dobila Slovenka Nika Bobnar (Nexetis).

Moško preizkušnjo serije mednarodnih dirk 1.2 v Umagu in okolici (142,3 km) je zaznamoval tesen sprint skupine okoli 70 kolesarjev, pri čemer organizatorji niso mogli določiti enega zmagovalca, zato sta slavila tako 19-letni član kranjskega Factor Racinga Bradač kot tudi 28-letni Rajović, nekdanji član Adrie Mobila (2017-2019).

Žensko različico je v sprintu po 113,6 km dobila 22-letna Bobnar pred Italijanko Camillo Bezzone (Mendelspeck E-Work) in Litovko Raso Leleivyte (Aromitalia Vaiano).

Zmage na nižji ravni mednarodnega koledarja (1.2) sicer ne štejejo v poklicni zbir zmag.

Na hrvaških tleh bosta v naslednjih dneh na sporedu še klasika Poreč (8. 3.) in etapna dirke istrske pomladi med 12. in 15. marcem. V drugi polovici meseca pa bosta na slovenskih tleh še enodnevni veliki nagradi Slovenske Istre (22.) in Novega mesta (29.).

