Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
9.02

Osveženo pred

5 minut

Siniša Karan Milorad Dodik Republika Srbska

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 9.02

5 minut

Na delno ponovljenih volitvah za predsednika Republike Srbske potrjena zmaga Siniše Karana

Avtorji:
R. K., STA

Siniša Karan | Po podatkih volilne komisije je na voliščih, kjer so ponovili glasovanje, svoj glas v nedeljo oddalo 41.826 oz. 49,5 odstotka volilnih upravičencev. | Foto STA

Po podatkih volilne komisije je na voliščih, kjer so ponovili glasovanje, svoj glas v nedeljo oddalo 41.826 oz. 49,5 odstotka volilnih upravičencev.

Foto: STA

Na nedeljskih delno ponovljenih volitvah za predsednika Republike Srbske je zmagal Siniša Karan, kandidat s podporo nekdanjega predsednika entitete Milorada Dodika, ki je glede na zadnje izide osvojil 50,54 odstotka glasov. Njegov nasprotnik Branko Blanuša je prejel 48,09 odstotka glasov, je danes sporočila volilna komisija v Bosni in Hercegovini.

Karan je dobil 224.384 glasov, Blanuša pa 213.513, je po navedbah spletnega portala Televizije Republike Srbske (RTRS) sporočila volilna komisija.

V Republiki Srbski so v nedeljo na 136 voliščih v 17 mestih in občinah ponovili predčasne volitve za predsednika te entitete BiH. Na volitvah 23. novembra je tesno zmagal Karan, vendar je bil izid po razveljavitvi dela glasov še negotov.

Ponovitev glasovanja je državna volilna komisija odredila zaradi ugotovljenih nepravilnosti na voliščih z nekaj več kot 84 tisoč volilnimi upravičenci.

Med drugim je ugotovila ponarejanje podpisov oziroma glasovanje drugih oseb namesto registriranih volivcev in tudi glasovanje ljudi brez veljavnih dokumentov.

Na volitve skoraj polovica volilnih upravičencev

Po podatkih volilne komisije je na voliščih, kjer so ponovili glasovanje, svoj glas v nedeljo oddalo 41.826 oz. 49,5 odstotka volilnih upravičencev.

Vladajoča stranka v Republiki Srbski, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) bivšega predsednika Dodika, je že v nedeljo zvečer razglasila zmago.

"Pred nekaj meseci je bila razlika v korist Karana 9.577, danes pa 10.360 ali nekaj takega. Rezultat smo tako še izboljšali. Hvala vsem, še posebej aktivistom, našim ljudem in občinam," je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Dodik in dodal, da so pričakovali takšen rezultat. Sporočil je še, da se bo "še naprej boril za Republiko Srbsko".

Karan je medtem v izjavah za medije poudaril, da so z njegovo zmago "ubranili suverenost srbskega naroda in pravice o samoodločbi". Pri tem je volitve označil za plebiscit in "boj proti sovražnikom, kot je Schmidt (visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt, op p.)".

Novi predsednik na položaju manj kot leto dni

Republika Srbska je tako dobila novega predsednika, ki pa bo na položaju manj kot leto dni, saj bodo 2. oktobra v državi potekale redne splošne volitve, na katerih bodo volili predstavnike vseh ravni oblasti.

Predčasne volitve so razpisali, potem ko je volilna komisija Dodiku avgusta lani odvzela mandat predsednika entitete ob šestletni prepovedi delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Siniša Karan Milorad Dodik Republika Srbska
