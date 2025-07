Charles Leclerc je preteklo nedeljo v Spaju osvojil tretje mesto. Foto: Reuters Za Ferrari v formuli 1 štejejo samo zmage in naslovi prvaka, a v dveh sezonah in pol, odkar je Frederic Vasseur vodja ekipe, so dosegli le šest zmag. Lovoriki se zdita nedosegljivi tudi letos. Četrti v seštevku dirkačev Charles Leclerc za vodilnim Oscarjem Piastrijem (McLaren) zaostaja že 127 točk, v točkovanju konstruktorjev je Ferrari sicer drugi, a ima 268 točk manj od McLarna. V zadnjih mesecih so se zato pojavljale govorice, da Vasseur nima zagotovljenega delovnega mesta pri Ferrariju. V zadnjih tednih se je celo ugibalo, da bi ga lahko zamenjal Christian Horner, ki ga je pred kratkim odpustil Red Bull.

Vasseurju bi pogodba potekla konec letošnje sezone, a so zdaj iz Maranella sporočili, da so z njim podpisali novo večletno pogodbo. "Hvaležen sem, da Ferrari še naprej verjame vame. Podaljšanje pogodbe ni samo potrditev tega, ampak predvsem izziv, da ostanemo osredotočeni na delo, napredujemo in dosegamo še boljše rezultate," je dejal Vasseur. "V zadnjih 30 mesecih smo zgradili trde temelje, na katerih moramo zdaj s predanostjo graditi. Vemo, kaj moramo doseči, in tem visokim pričakovanjem smo predani." Velika priložnost bo prihodnje leto, ko prihajajo dirkalniki nove generacije. Ferrari s Charlesom Leclercom in sedemkratnim prvakom Lewisom Hamiltonom ima tudi enega najboljših dirkaških parov.

Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z Veliko nagrado Madžarske.