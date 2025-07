McLaren kljub dežju do dvojne zmage, velik skok Hamiltona

Oscar Piastri je zmagovalec VN Belgije, ki se je zaradi dežja začela z uro in pol zamude. Po štirih krogih za varnostnim avtomobilom je sledil leteči štart in Avstralec je že v prvem hitrem krogu prehitel Landa Norrisa. Do konca se vrstni red ni več spremenil, Charles Leclerc je ostal tretji pred Maxom Verstappnom. Lewis Hamilton je prvi zamenjal gume za delno mokro za gume za suho in z 18. štartnega mesta napredoval na končno sedmo.

McLaren je prišel do dvojne zmage. Foto: Reuters Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v belgijskem Spa-Francorchampsu. Uspeh McLarna je dopolnil Lando Norris. Na na mokri stezi na začetku dirke, ne na suhi v nadaljevanju nista imela nobenega tekmeca. Tretji je bil Charles Leclerc (Ferrari), ki je ubranil vse napade Maxa Verstappna (Red Bull).

McLarnova dirkača sta potrdila premoč iz kvalifikacij, kjer sta v soboto dosegla prvi dve mesti, Norris je takrat končal pred Piastrijem. Na dirki pa je Piastri že v prvem hitrem krogu (petem), saj so prve štiri odpeljali za varnostnim avtomobilom, na koncu najdaljše ravnine prehitel britanskega ekipnega tekmeca. Za Avstralca je to osma zmaga v formuli 1.

VN Belgije, Spa-Francorchamps:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) +3,4

3. Charles Leclerc (Ferrari) +20,1

4. Max Verstappen (Red Bull) +21,7

5. George Russell (Mercedes) +34,8

6. Alex Albon (Williams) +52,0

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +40,6

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +52,0

9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +56,4

10. Pierre Gasly (Alpine) +72,7

11. Oliver Bearman (Haas) +73,1

12. Nico Hülkenberg (Sauber) +73,6

13. Juki Cunoda (Red Bull) +75,3

14. Lance Stroll (Aston Martin) +79,8

15. Esteban Ocon (Haas) +86,0

16. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +86,7

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +87,9

18. Carlos Sainz (Williams) +92,0

19. Franco Colapinto (Alpine) +95,2

20. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 krog



Skupni seštevek (13/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 266 točk

2. Lando Norris (McLaren) 250

3. Max Verstappen (Red Bull) 185

4. George Russell (Mercedes) 157

5. Charles Leclerc (Ferrari) 139

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alex Albon (Williams) 54

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 27



1. McLaren Mercedes 516 točk

2. Ferrari 248

3. Mercedes 220

4. Red Bull Racing Honda 192

5. Williams Mercedes 70

6. Sauber Ferrari 43

V skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva je v vodstvu Piastri, zdaj s 16 točkami naskoka pred Norrisom. Naslednja dirka bo velika nagrada Madžarske v Budimpešti naslednji konec tedna.

Kako se je razpletala VN Belgije



CILJ. Oscar Piastri je zmagovalec kultnega Spaja, s čimer je še povečal prednost v skupnem seštevku. Norris drugi in Leclerc tretji.



Zadnji krog.



Še 3 krogi: Piastri je pred osmo zmago v karieri, tako jih bo imel znova toliko kot Norris. Bo pa za sedem točk povečal prednost v skupnem seštevku.



Še 6 krogov: Verstappen se je približal Leclercu na dobro sekundo.



Še 10 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +8,0, 3. Leclerc +18,6, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Bortoleto, 10. Gasly



Še 11 krogov: Hamilton je tik za šestim Albomom, tudi Russell ni daleč. Med prvimi štirimi pa so kar velike razlike.



Še 13 krogov: V ozadju dirkači vozijo na drugi postanek, vodilni naj bi poskusili brez. Steza je zdaj suha, dežja očitno ne bo več.



22. krog: Polovica dirke. Razlike med najboljšimi so zdaj kar velike. Hamiltonu je med postanki uspel lep skok naprej.



21. krog: 1. Piastri, 2. Norris +8,1, 3. Leclerc +14,8, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Bortoleto, 10. Hulkenberg



17. krog: Norrisu mehanik sporoča, da bo tudi Piastri poskusil samo z enim postankom. V tem primeru je Norris z belimi gumami v prednosti (ostali imajo rumene).



16. krog (po prvih postankih): 1. Piastri, 2. Norris +8,9, 3. Leclerc +14,6, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Bortoleto



14. krog: V bokse še Norris, ki je kot edini od vodilnih izbral trše bele in ne rumene gume (dolg postanek). Vrnil se je na drugo mesto za Piastrija.



13. krog: Piastri, Leclerc in Verstappen v bokse, Norris je ostal na stezi in prevzema vodstvo.



12. krog: Hamilton je prvi zapeljal po gume za suho stezo.



12. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,8, 3. Leclerc +10,2, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto … 13. Hamilton



11. krog: Dober dvoboj za tretje mesto Leclerc - Verstappen.



10. krog: McLarna imata že šest sekund prednosti pred Leclercom in Verstappnom. Še kak krog in lahko bodo zapeljali po gume za suho stezo.



9. krog: Dogajanje samo v ozadju, kjer prehiteva Hamiltona. Je že 14.



8. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,1, 3. Leclerc +4,5, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto … 16. Hamilton, 17. Sainz, 18. Antonelli



7. krog: Leclerc se brani pred nami Verstappna, McLarna že povečujeta prednost.



6. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto



5. krog: Že na koncu ravnine Camel Piastri mimo Norrisa na prvo mesto.



5. krog: Dirka se bo z letečim štartom vendarle začela zares!



4. krog: Še en za varnostnim avtomobilom. Da bo steza že skoraj suha. Tragikomedija.



3. krog: Še en za varnostnim avtomobilom. Del steze skoraj suh, na delu precej vode.



Štart za varnostnim avtomobilom. Dva kroga bodo odpeljali za njim. Vsi so na zelenih gumah, za delno mokro stezi. Modre gume za dež so očitno povsem neuporabne, ker z njimi skoraj nikoli ne dirkajo, raje prekinejo dirkanje.



Dva kroga bodo odpeljali za varnostnim avtomobilom, da se bo steza še nekoliko osušila.



Štartna mesta (44 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Russell, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto … 16. Hamilton, 18. Antonelli



Štart dirke bo ob 16.20. Razmere so ta hip precej dobre.



Dirka bi se morala začeti že pred eno uro. Zdaj se je pokazalo sonce, dež je prenehal. Morda bomo le dočakali dirko.



Nekaj dežja, nekaj sončnih žarkov. V starih časih so dirkali ob precej slabših razmerah.



Pol ure že čakamo, ni jasno, kdaj se bo dirka začela. Ne dežuje premočno, a navijači imajo odprte dežnike.



Na delu steze pada, na delu sploh ne.



Težava je vidljivost in niti ne stoječa voda na stezi. Dirkači so izstopili iz dirkalnikov. Ni jasno, kdaj se bo dirka začela.



Prekinjena štartna procedura. Zaradi mokre steze je vodljivost na stezi zelo slaba in dirkanje ni dovolj varno za moderno formulo 1.



Krog za ogrevanje. Znova dežuje, na stezi pa je veliko vode. Vsi so na gumah za delno mokro stezo (intermediate), tako da je štartna procedura prekinjena.



Še 15 min do štarta: Črni oblaki nad dirkališčem, a trenutno ne dežje. Je pa padalo dopoldne in steza je še rahlo mokra.



Štartna mesta (44 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Russell, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto … 16. Hamilton, 18. Antonelli