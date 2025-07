Še druga nedelja brez formule 1 je priložnost za zgodbo iz zgodovine tega športa. Nedavno je Nico Hülkenberg (Sauber) v Silverstonu z 19. štartnega mesta pripeljal na zmagovalni balkon, na tretje mesto. Izkoristil je spremenljive vremenske pogoje in v pravem trenutku izbral prave pnevmatike. Čeprav je včasih formula 1 predvidljiva, pa se podobni podvigi vendarle dogajajo. Tako kot na primeru Hülkenberga dež in solze sreče niso manjkale na Hockenheimringu leta 2000, ko je svojo prvo zmago dosegel Rubens Barrichello.

Nico Hülkenberg je v Silverstonu z 19. prišel na tretje mesto. Foto: Reuters Podvig Nica Hülkenberga, ko je v Silverstonu napredoval z 19. na tretje mesto, je še toliko več vreden, ker je Sauber vse prej kot šampionski dirkalnik. Zmagovalnega pa je leta 2000 imel Rubens Barrichello, a je bil v Ferrariju številka 2. Na Hockenheimringu je bil vodilni v prvenstvu Michael Schumacher (Ferrari) na drugem štartnem položaju (ob Davidu Coulthardu), Brazilec pa po odpovedi elektronike na kvalifikacijah šele 18.

Michael Schumacher je v prvem zavoju domače dirke pred več kot 100 tisoč navijači zadel z Giancarlom Fisichello (Benetton) in odstopil. Povedla sta dirkača McLaren Mercedesa, Mika Häikkinen pred Coulthardom. Barrichello je bil na svoji 123. dirki v formuli 1 na taktiki dveh postankov in imel zato z manj goriva lažji dirkalnik (takrat je bilo dolivanje goriva še dovoljeno). Že v prvem krogu se je prebil na deseto mesto. Brazilec je dosegal najhitrejše kroge na dirki, prehiteval tekmece in bil že v 12. krogu četrti.

Rubens Barrichello je na stezi, ki je bila mokra le na enem delu, več krogov dirkal z gumami brez profila. Foto: Guliverimage

To je bila ena najbolj čustvenih podelitev v formuli 1. Foto: Guliverimage S postankoma v boksih v pravem trenutku – na stezi je bil varnostni avto kar trikrat, v drugi polovici dirke pa je začelo na delu zelo dolgega skoraj sedemkilometrskega kroga deževati – se je Barrichello znašel na prvem mestu. Takratni tehnični direktor Ferrarija Ross Brawn je imel vedno izvrsten občutek, kdaj dirkača poklicati na menjavo pnevmatik. Rubensovi tekmeci so prehitro nadeli gume za mokro stezo, sam pa je še nekaj krogov vozil na pnevmatikah brez profila.

"To je prava ekipa! Smo velika družina. Ross mi je rekel, da je Mika hiter, a sem mu odvrnil, da želim ostati na stezi vsaj še en krog. Po tem krogu mi je dejal, naj vozi dalje, da lahko zmagam," je ključni trenutek dirke opisal Barrichello. "Gume brez profila so bile še vedno dovolj dobre tako na dolgih ravninah kot v vseh treh šikanah." Bolj previdno in počasneje je dirkal le v stadionskem delu legendarnega dirkališča, kjer je bil asfalt bolj moker.

Ne le člani ekipe, Rubensu Barrichellu so prav vsi v "paddocku" privoščili prvo zmago. Foto: Guliverimage

Rubens Barrichello si je dal duška. Foto: Guliverimage Tudi v zadnjih krogih, ko je vse močneje deževalo, je dirkač Ferrarija obdržal mirno glavo in zadržal prednost pred branilcem naslova in dvakratnim prvakom Häikkinenom. Tako je s prednostjo sedmih sekund pred Fincem dosegel svojo sploh prvo zmago v formuli 1, pa je bila to že njegova osma sezona v kraljici avtomotošporta, prva s Ferrarijem. Postal je prvi Brazilec na najvišji stopnički zmagovalnega balkona po Ayrtonu Senni leta 1993.

Čustven, kot je Barrichello vedno bil, solze sreče seveda niso manjkale. Še več: jokal je kot dojenček. In ni bilo človeka v "paddocku", ki mu ne bi privoščil. Podobno kot zdaj Hülkenbergu. Rubens bi namreč lahko bil prva žrtev tragičnega konca tedna v Imoli leta 1994, ko sta umrla Roland Ratzenberger in Senna. V zid je trčil na petkovem treningu, dirkalnik pa se je obrnil okoli. Onesvestil se je, jezik pa mu je blokiral dihalne poti. V sreči je bil na kraju nezgode hitro zdravnik Sid Watkins in mu je rešil življenje.

Šest let prej je v Imoli njegovo življenje viselo na nitki, ko je ostal brez zavesti po trčenju v betonski zid. Foto: Guliverimage

Rubens je bil brez zmage od oktobra 1991, ko je slavil na dirki britanske formule 3 in tisto sezono tudi osvojil to tekmovanje. "Sploh nisem več vedel, kako je občutiti slast zmage. In uspelo mi je po tako slabi soboti. Še kar ne morem verjeti." Prvo zmago v formuli 1 je posvetil pokojnemu prijatelju in mentorju Senni. "To zmago poklanjam fantu tam zgoraj, Aytonu. Leta 1984 sem zaradi njega postal dirkač. Spremljal sem vsako njegovo dirko."

Pozneje je Barrichello v kraljici avtomotošporta zmagal še desetkrat, v prvenstvu pa dvakrat končal na drugem mestu.

V zadnjih letih še nekaj izjemnih povratkov

Max Verstappen (Red Bull) je lani v Interlagosu zmagal po 17. štartnem mestu. Tudi v tem primeru je šlo za dežno dirko, polno preobratov. Pet let prej je bil na VN Brazilije Carlos Sainz (McLaren) v zadnji vrsti, v cilju pa četrti. Po petsekundi kazni Lewisu Hamiltonu (Mercedes) je napredoval na tretje mesto, kar so bile njegove prve stopničke. Leta 2016 pa je v Spaju z 20. na tretje mesto prišel Hamilton.