Pred dnevi je umrl Eddie Jordan, karizmatični Irec je bil eden zadnjih zasebnikov v formuli 1. Njegova ekipa je na prvenstvu nastopala od leta 1991 do 2005. Dosegla je štiri zmage, dala prvo priložnost nekaj prihodnjim prvakom, predvsem pa se je s takratnimi velikimi ekipami – Ferrarijem, McLarnom, Benettonom in Williamsom – kosala s precej manjšim proračunom. Ko so pozimi 1990/1991 sestavili prvi dirkalnik, denarja za nastop v prihajajoči sezoni niso imeli. Prava zgodba je, kako so ga vendarle zbrali. Ne bi uspelo, če ne bi Michael Jackson odpovedal koncertne turneje. Kaj? Berite naprej Sportalov skok v športno preteklost, da izveste, kako je bil pop zvezdnik kriv, da je Eddie Jordan sploh lahko vstopil v formulo 1 in nenazadnje v debitantski sezoni osvojil peto mesto med konstruktorji.

Eddie Jordan je umrl zaradi raka. Foto: Guliverimage Za moderno formulo 1 se zdi zgodba Jordanove ekipe nepredstavljiva, a nekoč so v kraljico avtomotošporta lahko vstopale tudi manjše ekipe. Če so le imele nekaj znanja in veliko entuziazma. Leta 1948 rojeni Eddie Jordan je bil v 70. letih krajši čas tudi sam dirkač, leta 1980 pa je ustanovil svojo ekipo v nižjih kategorijah dirkanja z enosedežniki. Ta je bila iz leta v leto uspešnejša, leta 1989 je bodoči zvezdnik formule 1 Jean Alesi z Jordanovim dirkalnikom postal prvak formule 3000, ki je bila takrat zadnja stopnice v najelitnejše dirkaško tekmovanje. Nadobudnemu francoskemu vozniku je dal proste roke, da si najde ekipo v formuli 1. Podpisal je za ekipo Tyrrell, Jordan pa je tudi sam začel sanjati o prestopu med velike fante.

"Denarja ni bilo več niti za barvo"

Eddie Jordan, ko je iskal pokrovitelje za svojo ekipo formule 1. Foto: Guliverimage In tako je leta 1990 Jordan okrog sebe zbral nekaj talentiranih inženirjev. Gary Anderson je začel delati na šasiji in aerodinamiki, Andrew Green na vzmetenju, Mark Smith pa na menjalniku. Skupnega jim je bilo to, da z oblikovanjem dirkalnikov formule 1 niso imeli prav nobenih izkušenj. A so do novembra 1990 zrisali in sestavili prvi Jordanov dirkalnik za prvenstvo formule 1, imenovan Jordan 191. Za kaj več kot to pa denarja niso več imeli. "Denarja ni bilo več niti za barvo. Cel je bil karbonski, črn. Pa je bil vseeno videti izjemen. Nalepili smo le napis Jordan Grand Prix. Pokrovitelja nismo imeli nobenega," se je ob 30-letnici spominjal Jordan. No, na preizkusu dirkalnika v Silverstonu so nanj nalepili še nalepko z napisov "prostor za vaš oglas". Niso imeli rezervnih delov, le omenjeno število motorjev.

Za preizkus je bilo treba najti še dirkača. Pa je Jordan poklical prijatelja Johna Watsona. Zmagovalec petih dirk formule 1, ki je v 70. in 80. letih odpeljal 154 dirk, je imel 45 let in že pet let ni dirkal. Čeprav je bil dirkalnik že na pogled preprost, pa je bil izkušeni dirkač navdušen. "To je bil dirkalnik formule 3.000 na steroidih," je takrat dejal Watson. "Kako lahko ga je voziti!" Nekaj posebnega je bilo zadnje krilce z difuzorjem, tako menjalnik kot Cosworthov motor sta bila sorazmerno majhna in zato je imel dirkalnik dobro porazdelitev teže. Bil je tudi dobro aerodinamično uravnotežen. Hondini in Ferrarijevi motorji so bili takrat resda močnejši, a tudi precej težji. Lažji Cosworthov pa je Andersonu omogočil več svobode v dizajnu šasije. "Skupina ljudi, ki še nikoli prej ni oblikovala dirkalnika formule 1, ga je zdaj v prvem poskusu." Po prvem testu jim je bilo jasno, da s tem dirkalnikom lahko vstopijo v formulo 1.

Ko je Michael Jackson odpovedal turnejo ...

Jordanova ekipa je bila v prvi sezoni v barvah pijače 7UP. Foto: Guliverimage A kako do denarnih sredstev? Še podjetje Camel, ki je sponzoriralo Eddieja Jordana v formuli 3.000, mu je izmaknila ekipa Benetton. "Takrat sem si rekel: konec je, mrtvi smo, tega ne morem preživeti. Denarja nismo imeli prav nič več." Irec je nato dobil priložnost, da na poslovni konferenci nagovori množico vodilnih mož podjetja PepsiCo.

A v Pepsiju so se odločili, da bodo naslednji dve leti največji del oglaševalskega denarja dali za turnejo pop zvezdnika Michaela Jacksona, češ to bo največja turneja vseh časov. Nekaj tednov pozneje pa je sledil preobrat: Jackson je turnejo odpovedal oziroma prestavil in PepsiCo je odobril denar za Jordan Grand Prix. In rodil se je zeleni Jordanov dirkalnik z logotipom 7UP. Pred leti se je Jordan šalil – vedno je bil velik šaljivec – da je Jackson odpovedal turnejo, ker so se mu zaradi preveč laka vneli lasje. To se je Jacksonu res zgodilo, a nekaj let prej.

"Fujiju sem povedal vse, kar sem vedel o Kodaku"

Andrea de Cesaris Foto: Guliverimage

A potreboval je še kakšnega pokrovitelja. Iskal je take, ki so imele svoj produkt podobno zelen kot 7UP. Ko je z njim še sodeloval rumeni Camel, se je pogajal s Fujijem. A ta je bil rumen. In je tako šel do zelenega Kodaka. "V Kodaku so mi rekli, da je Fuji njihov največji tekmec. To je bilo popolno. Fujiju sem povedal vse, kar sem vedel o Kodaku. In Fuji mi je pravzaprav dal še več denarja kot 7UP, pa čeprav sem jim dal na dirkalniku manj prostora. Bili so navajeni, da dajo ogromno denarja za oglaševanje." Njegova tretja tarča je bila Irska turistična organizacija. Pa je šel kar na irsko vlado, ki je takrat skušala privabiti tehnološka podjetja iz Silicon Valleyja. "Smo država, ki je znana po krompirju, maslu, Guinnessu. Še lažje bi se oglaševali, če bi bili povezani z ekipo formule 1, ta je ja vrhunec tehnologije." Tako jih je prepričal, v zameno za denar pa vsak četrtek pred dirkaškim koncem tedna v paddocku govoril same lepe stvari o Irski.

V prvi sezoni peti v seštevku konstruktorjev

Bertrand Gachot Foto: Guliverimage In tako se je Jordanova ekipa marca 1991 pojavila na prvi dirki svetovnega prvenstva formule 1. In to z dvema dirkalnikoma, ki sta ju vozila mladi Bertrand Gachot in izkušeni Andrea De Cesaris. Prvi izziv se je bil uvrstiti na kvalifikacije, saj je bilo prijavljenih kar 30 dirkačev, Jordan pa je uporabljal Goodyearove pnevmatike, ki za en hiter krog niso bile tako dobre kot Pirellijeve.

A to je bila edina dirka, ko se je uspelo kvalificirati samo enemu Jordanovemu dirkaču, nato so bili rezultati vse boljši. V Kanadi in Nemčiji je Jordan osvojil točke z obema dirkačema, je pa bilo to obdobje, ko je točke dobivalo samo prvih šest. Prvenstvo so končali s 13 točkami, samo za McLarnom, Williamsom, Ferrarijem in Benettonom, torej tudi pred bolj izkušenimi Tyrellom, Minardijem, Dallaro, Lotusom, Brabhamom … S tem je prepričal južnoafriško podjetje Sasol v sponzoriranje in zagotovil si je denarna sredstva za naslednja tri leta.

V Belgiji debi Michaela Schumacherja

Michael Schumacher je v Spaju navdušil na kvalifikacijah, na dirki pa takoj odstopil. Foto: Guliverimage

Prva sezona Jordana v formuli 1 se je v zgodovino zapisala še zaradi nečesa. Ko so poleti aretirali Gachota in ga spravili za zapahe za dva meseca, je Irec v svoj dirkalnik posadil mladega upa Michaela Schumacherja. Nemec dirke ni končal (okvara sklopke v prvem krogu), je bil pa na kvalifikacijah sedmi in Jordanu ga je takoj izmaknil Flavio Briatore, ki je bil takrat prvi mož Benettonove ekipe. Že na naslednji dirki je Schumacher dirkal z Benettonom in naslednji dve sezoni z njim postal svetovni prvak.

Konec 90. let je Jordan z Damonom Hillom prišel do zmage in enkrat tudi do tretjega mesta v seštevku konstruktorjev. Foto: Guliverimage Pozneje sta pri Jordanu kariero v formuli 1 začela tudi Rubens Barrichello in Eddie Irvine, Damon Hill pa je ekipi leta 1998 pripeljal prvo zmago, sezono pozneje pa sta s Hainzom Haraldom Frentznom Jordanu pridirkala celo tretje mesto v konstruktorskem seštevku. Zadnjo, četrto zmago je dosegel Giancarlo Fiscihella v Braziliji leta 2003. Leta 2025 je Eddie Jordan ekipo prodal. Krajši čas smo jo nato poznali pod imenom Midland in Spyker, od leta 2008 je bila to Force India, leta 2018 pa jo je kupil Lawrance Stroll, danes je Aston Martin.