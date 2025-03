Zdi se nepredstavljivo, da bi se nekdo iz držav nekdanje Jugoslavije lahko prebil v kraljico avtomotošporta, formulo 1. Zato smo ob novici, da bo v Bahrajnu en prosti trening odpeljal Dino Beganović, privzdignili obrvi. Od kod prihaja ta 21-letnik? Ima dvojno državljanstvo, bosansko in švedsko. Rojen je bil v Linköpingu na Švedskem, njegovi starši so se na sever preselili iz Bosne in Hercegovine. Fikret in Mirnesa Beganović imata še enega sina športnika, Emir Beganović igra nogomet za švedskega drugoligaša AFF.

Dino Beganović je lani in predlani svetovno prvenstvo formule 3 končal na šestem mestu. Foto: Guliverimage Beganović je po uspešni karieri v kartingu (bil je švedski in italijanski prvak) v enosedežnike prestopil leta 2020 v italijanski formuli 4 pod okriljem uveljavljene ekipe Prema in osvojil četrto mesto. Leta 2022 je bil evropski prvak formule Regional, v prejšnjih dveh sezonah pa je svetovno prvenstvo formule 3 končal na šestem mestu. Letos je prestopil v britansko ekipo Hitech, s katero nastopa v formuli 2, zadnji stopnici do formule 1.

Že od leta 2020 je član Ferrarijeve dirkaške akademije. Letos januarja je s predlanskim Ferrarijevim dirkalnikom formule 1 prvič naredil nekaj krogov, zdaj pa ga čaka prva priložnost z letošnjim. Vsaka ekipa formule 1 mora namreč dvakrat v sezoni na enem od prostih treningov nastopiti z dirkačem iz svojega podmladka. Ferrari je tako v zadnjih dveh letih preizkusil Arthurja Leclerca, Roberta Schwartzmana in Oliverja Bearmana. Ta je letos že dirkač ekipe Haas.