Menjava pri Red Bullu v F1: namesto Lawsona priložnost za Japonca Tsunodo

"Dolžni smo zaščititi in tudi poskrbeti za napredovanje Liama. Po tako težkem začetku sezone je smiselno ukrepati hitro, da si Liam lahko nabere dodatne izkušnje," je dejal šef ekipe Red Bulla Christian Horner.

Triindvajsetletni Lawson je na dirkah v Avstraliji in na Kitajskem močno zaostal za pričakovanji in sploh ni bil kos bolidu. Lawson naj bi kot naslednik Mehičana Sergia Pereza dirkaški ekipi pomagal ponovno osvojiti naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. To moštvu že lani ni uspelo, ker Perez ni zbral dovolj točk. Naslov je pripadel McLarnu.

