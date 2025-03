Helmut Marko je pri kadrovanju neizprosen. Foto: Reuters Niti se še ni končala nedeljska velika nagrada Kitajske, že so izbruhnile govorice, da bo Red Bull že za tretjo dirko sezone zamenjal Liama Lawsona. O tem je pisal uveljavljeni portal autosport.com. Medtem ko je svetovni prvak Max Verstappen na prvih dveh dirkah osvojil drugo in četrto mesto ter je drugi v seštevku dirkačev (osem točk za vodilnim Landon Norrisom), je mladi Novozelandec v Avstraliji odstopil, na Kitajskem pa bil 14. na šprintu in 12. na dirki. V Šanghaju je oba kvalifikacijska treninga končal na zadnjem, 20. mestu. Če je v prejšnjih dveh sezonah na enajstih dirkah kot začasna zamenjava v dirkalniku njihove druge ekipe pustil dober vtis, ima zdaj z Red Bullovim dirkalnikom silne težave. Podobno kot lani Sergio Perez, ki so ga zato kljub veljavni pogodbi za letos odpustili. Predvsem svetovalec koncerna Red Bull, torej obeh Red Bullovih ekip, Helmut Marko je pri ocenjevanju dirkačev in kadriranju neizprosen.

"Liam ima potencial, ki pa ga trenutno ne kaže"

Liam Lawson Foto: Reuters Koliko je torej resnice v govoricah, da bo namesto Lawsona že naslednji konec tedna v Suzuki na VN Japonske v Red Bullu dirkal Juki Cunoda? Helmut Marko je za nemški Sky potrdil, da bodo imeli ta teden krizni sestanek v Milton Keynesu, a: "Pogovoriti se moramo, kako lahko zmanjšamo zaostanek." Tudi vodja ekipe Christian Horner ni dal neposrednega odgovora. "V 'paddocku' se bodo vedno pojavljale govorice. Komaj smo končali dirko. Zdaj bomo preučili vse podatke o dirkalniku in njegovi vožnji." Tudi na dodatno drezanje novinarjev v Šanghaju ni bil nič bolj konkreten. "Mislim, da ima Liam potencial, ki pa ga trenutno ne kaže. Za sabo ima dva težka konca tedna, pa še pritisk medijev. Pritisk je v tem poslu res velik. Težko mi je zanj … Vsi vidimo, da mu ta trenutek ni lahko."

Tako Cunoda kot novinec Isack Hadjar sta bila v dirkalniku ekipe Racing Bulls na uvodnih dveh dirkah hitrejša od Lawsona. V nedeljo sta v Šanghaju ostala brez točk, ker se je ekipa odločila za napačno taktiko dveh postankov. Marko je Cunodo pohvalil, češ da je povsem drug dirkač kot v prejšnjih sezonah. Japonec sam na glas govori, da je pripravljen, da že v Suzuki vskoči v Lawsonov dirkalnik. Je pa ta hip morda edini, ki si to res želi.

"Če se preseli v Red Bull, si ne bo naredil nobene usluge"

Juki Cunoda želi v Red Bull, a je to lahko zelo tvegana odločitev. Foto: Reuters Tudi Marko in Horner sta priznala, da je Red Bullov dirkalnik narejen po željah Verstappna, ki ima rad dober oprijem na sprednjih pnevmatikah in zato skozi zavoje lovi zadek dirkalnika. "Hiter dirkalnik je težko voziti," poudarja Marko. In prav zato se je lani mučil Perez in se zdaj Lawson. Nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher, ki je v Šanghaju dogajanje analiziral za nemško televizijo Sky, je dejal, da pričakuje, da bo Marko res hitro zamenjal Lawsona, a obenem svetuje Cunodi: "Red Bullovega dirkalnika ne bi priporočal nikomur. Če bi bil jaz Cunodov agent, mu ne bi svetoval, da gre v Red Bull. Ta hip je Racing Bull boljši dirkalnik in Cunodi gre z njim zelo dobro. Če se preseli v Red Bull, si ne bo naredil nobene usluge."