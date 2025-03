Lewis Hamilton v Šanghaju preseneča še samega sebe. Foto: Reuters Pred šestimi dnevi v Šanghaju deseto mesto, zdaj pa Lewis Hamilton (Ferrari) že slavi svojo prvo zmago z novo ekipo. A ta še ne šteje zares, šlo je za 19 krogov dolg šprint. Ta je bil 19., odkar so leta 2021 uvedli ta format dirkanja v formulo 1. Sedemkratni svetovni prvak ga je sploh prvič dobil. Tudi Ferrari še ni zmagal na šprintu. Z 11 zmagami je kralj šprinterskih dirk Max Verstappen (Red Bull). In prav aktualnega prvaka je moral Hamilton zadržati za sabo. Uspelo mu je na štartu, tudi sredi dirke, ko se mu je Nizozemec približal na manj kot sekundo zaostanka. Je pa pri tem prej uničil sprednje gume in Britanec se je v zadnjih krogih odpeljal do šprinterske zmage. Tri kroge pred ciljem je Oscar Piastri (McLaren) za drugo mesto prehitel Verstappna. V cilju sta bila sedem oziroma skoraj 10 sekund za zmagovalcem.

"Prva dirka je bila težka. Marsikdo je podcenjeval, kako težko se je privaditi na novo ekipo. Tukaj se v dirkalniku počutim že bolj domače. Inženirji in mehaniki so opravili dobro delo. Dobro sem se počutil v dirkalniku. Celotno dirko je imel zelo dober oprijem," je v prvi izjavi povedal nekdanji dirkač Mercedesa. Ključno je bilo, kdo je najbolj "žive" ohranil pnevmatika. "Žal zadnjih osem krogov nisem imel hitrosti kot drugi. Skušal sem samo preživeti," je težave z zrnjenjem pnevmatik potrdil Verstappen.

Na KItajskem ima Hamilton ogromno navijačev. Foto: Reuters Na četrtem mestu je karirasto zastavo prečkal George Russell (Mercedes), ki je tako kot Piastri že v uvodnem krogu prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari). Ta je za novim ekipnim tekmecem zaostal 12 sekund. Še precej slabše pa se je dirka razvijala za zmagovalca Melbourna Landa Norrisa (McLaren). Po napaki na kvalifikacijah, ko je bil samo šesti, je naredil napako še v drugem zavoju dirke in zdrsnil na deveto mesto. Slediti ni mogel niti Jukiju Cunodi (Racing Bulls) niti novincu Andrei Kimiju Antonelliju (Mercedes). Nastavitve na njegovem dirkalniku očitno niso prave. Šele v predzadnjem krogu je za zadnjo točko - te na šprintu dobi prvih osem (Od osem do ena) - prehitel Lanca Strolla (Aston Martin).

Nekaj več prehitevanj je bilo samo v ozadju, kjer se je Liam Lawson (Red Bull) iz začelja prebil na 14. mesto. Razlike med dirkalniki so letos precej majhne, manjše, kot se je zdelo na prvi dirki sezone. A osrednji dejanji velike nagrade Kitajske šele sledita: kvalifikacije v soboto ob 8. uri, dirka v nedeljo prav tako ob 8.00.

VN Kitajske, šprint:



1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren) +6,8

3. Max Verstappen (Red Bull) +9,8

4. George Russell (Mercedes) +11,5

5. Charles Leclerc (Ferrari) +12,1

6. Juki Cunoda (Racing Bulls) +22,2

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +23,0

8. Lando Norris (McLaren) +23,4

9. Lance Stroll (Aston Martin) +24,9

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +38,2

11. Alex Albon (Williams) +39,2

12. Pierre Gasly (Apine) +39,6

13. Isack Hadjar (Racing Buls) +42,4

14. Liam Lawson (Red Bull) +44,9

15. Oliver Bearman (Haas) +45,6

16. Esteban Ocon (Haas) +46,1

17. Carlos Sainz (Williams) +51,3

18. Gabriel Bortoleto (Sauber) +53,9

19. Nico Hülkenberg (Sauber) +56,6

20. Jack Doohan (Alpine) +60,2