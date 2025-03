"Želel sem ga objeti. Zasmilil se mi je, kot bi mu bil oče."

Najbolj čustven trenutek na nedeljski VN Avstralije v Melbournu, uvodni dirki 75. prvenstva formule ena, se je pravzaprav zgodil še pred štartom. Že v prvem zavoju kroga za ogrevanje se je novinec Isack Hadjar (Racing Bulls) zavrtel in zdrsnil v zaščitne gume. Zanje je bilo z uničenim zadnjim krilcem debitantske dirke konec, še preden se je ta zares začela. Pod čelado je jokal kot mali otrok. Še preden jo je snel in prišel do bivalnika svoje ekipe, je do njega prišel Anthony Hamilton, da bi ga skušal potolažiti. Oče sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona je ganljivo potezo pojasnil tako: "Ko sem videl, kaj se je zgodilo Isacku, mi je počilo srce. Zasmilil se mi je. Ker vem, kako težko je tem mladeničem, ki od osmega leta starosti sanjajo, da bi postali dirkači formule ena. Vsa ta leta čutijo veliko pritiska. In ko čakaš na štartu svojo prvo dirko in se ta ne zgodi, mora biti to najhujši občutek na svetu. Res se mi je zasmilil. Želel sem ga objeti. Zasmilil se mi je, kot bi mu bil oče."

A classy gesture 💪



Hear from Anthony Hamilton on consoling Isack Hadjar after the Racing Bulls driver's early retirement in Australia 👇#F1 #AusGP @CanalplusF1 pic.twitter.com/a6aF6CYy54 — Formula 1 (@F1) March 17, 2025

Hadjar: To je bil najbolj grozen trenutek v mojem življenju

Na pospeševanju iz prvega v drugi zavoj je preveč stopil na plin, na mokrem asfaltu so se mu gume zavrtele v prazno in bil je samo še potnik. Z zadnjim delom dirkalnika je trčil v zaščitne gume in s polomljenim krilcem je bilo dirke zanj konec še pred štartom. Foto: Reuters Hadjar je 20-letni Francoz z alžirskimi koreninami, ki je lansko sezono končal kot podprvak formule dve. Od leta 2022 je član Red Bullove dirkaške akademije. Kot deček je občudoval Lewisa Hamiltona. Na nedeljski predstavitvi dirkačev sta posnela skupno fotografijo, podobno tisti izpred nekaj let, ko se je takrat nadebudni kartist prvič srečal s svojim vzornikom. O tolažbi Lewisovega očeta je Hadjar dejal: "To mi veliko pomeni. Počutil sem se zelo slabo, to je bil najbolj grozen trenutek v mojem življenju. Res cenim njegovo dejanje. Zdaj moram dvigniti glavo in se znova dokazati. V soboto sem dirkal dobro. Prav jezen sem, da sem storil tako napako in takoj uničil dirkalnik. Res mi je hudo za ekipo."

Isack Hadjar réalise son rêve et nous offre un remake de son selfie avec Lewis Hamilton avant son premier GP #F1 🤳#AusGP pic.twitter.com/2QY6RM0Nfd — Motorsport France (@Motorsport_FR) March 16, 2025

Marko: To je bilo kar malo sramotno

Dvajsetletni Francoz Isack Hadjar je prejšnji dve leti dirkal v formuli dve in lani prvenstvo končal na drugem mestu. Od leta 2022 je član Red Bullove akademije. Foto: Reuters Na kvalifikacijah je bil Hadjar 11., tudi na treningih je dirkal dobro. "Navdušujoče: hiter in brez napak," je v soboto dejal Helmut Marko, starosta formule ena in Red Bullov svetovalec, pravzaprav glavni kadrovnik za ekipi Red Bull in Racing Bulls. A vemo, kako strog in brezkompromisen zna biti ta 81-letni Avstrijec. O Williamsovem vozniku Gabrielu Bortoletu, aktualnemu prvaku formule dve, je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Melbournu dejal, da je drugorazredni voznik. In Marku Hadjarjeve solze niso bile niti malo všeč. "To je bilo kar malo sramotno." Prizanesljivejši je bil šef Red Bullove ekipe Christian Horner. "Ko si ga gledal, kako je razočaran, te je kar zabolelo srce. Pozabljamo, da so ti fantje pravzaprav samo otroci. Jasno je, da je bil zelo čustven, a ko se bo ozrl nazaj, bo videl, da lahko od tega konca tedna vzame veliko pozitivnih stvari. Pred sabo ima veliko lepih trenutkov."

Michael Schumacher je na debiju odstopil v tretjem zavoju

Hadjar ni bil edini novinec, ki ni pripeljal v cilj VN Avstralije. Odstopili so tudi Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull) in Gabriel Bortoleto (Sauber). Prva dva sta lani sicer že doživela debi v formuli ena. Je pa s četrtim mestom navdušil 18-letni Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Neuspešna debitantska dirka pa še ne pomeni, da bo taka tudi kariera. Spomnimo se, da je Michael Schumacher leta 1991 na debiju na VN Belgije odstopil v tretjem zavoju prvega kroga. Tudi Felipe Massa leta 2002 na svoji prvi dirki ni prišel daleč, do prvega zavoja prvega kroga v Melbournu.