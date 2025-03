Divje dirkanje čez robnike, ko so svoj dirkalnik lovili tudi najboljši. Prve kvalifikacije 75. svetovnega prvenstva formule 1 niso razočarale ljubitelje kraljice avtomotošporta. Razplet pa vsaj delno pričakovan. McLaren je številka 1: Lando Norris in Oscar Piastri sta si s prednostjo štirih desetink pred tretjeuvrščenim pridirkala prvo štartno vrsto. V drugi bosta aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes), šele v četrti pa močan Ferrarijev dvojec dirkačev, Charles Leclerc in Lewis Hamilton.

Prva trojica na kvalifikacijah v Melbournu: drugi Oscar Piastri, prvi Lando Norris in tretji Max Verstappen. Foto: Reuters "Ni slab začetek sezone! Kako neverjeten dirkalnik." To so bile prve besede Landa Norrisa (McLaren) prek radijske zveze, ko si je v Albertovem parku v Melbournu pridirkal prvi štartni položaj za prvo od 24. dirk letošnjega prvenstva formule 1. To je njegov 10. "pole position" v formuli 1, zmage ima za zdaj samo štiri, saj je lani kar nekaj prvih štartnih položajev zapravil že v prvem zavoju. "Zelo dobro. Popoln začetek sezone. Velika hvala vsem v ekipi, ki so dobro opravili svoje delo. A to so šele prve kvalifikacije. Dirka bo zahtevna," je v prvi izjavi dejal mladi britanski dirkač. Z zaostankom 84 tisočink je kvalifikacije na drugem mestu končal domači adut Oscar Piastri (McLaren). Ko je za hip prevzel vodstvo, je publika na tribunah ponorela od navdušenja. Še nikoli ni bil v Melbournu Avstralec na stopničkah. Oba v napovedi za dirko ostajata previdna tudi zaradi vremenske napovedi za nedeljo, ki obeta nekaj ploh dežja, morda tudi v času same dirke, ki se bo srednjeevropskem času začne ob 5.00.

Max Verstappen je še najbližje McLarnovi dvojici. Foto: Reuters Že tretjeuvrščeni na kvalifikacijah, na katerih smo videli veliko vožnje in drsenja prek robnikov, je zaostal skoraj štiri desetinke, a to je bil štirikratni zaporedni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Ni prvič, da so po petkovih treningih blefirali, češ da bo zanje izziv že boj za stopničke. "Bilo je dobro. Včeraj nam je bilo kar težko. Da smo danes tretji, je kar dobro," je prve misli strnil Nizozemec, ki je znan po dobrem dirkanju na mokrem, tako da bi bila lahko nedelja po njegovih željah. Lovi že svojo 64. zmago. Ob njem bo v drugi vrsti George Russell (Mercedes), ki je kot zadnji zaostal manj kot sekundo.

Lewis Hamilton se še navajana na Ferrarijev dirkalnik. Foto: Reuters Presenečenje v tretji in razočaranje pa v četrti vrsti. Juki Cunoda (Racing Bulls) in Alex Albon (Williams) sta končala na petem in šestem mestu in potrdila, da sta njuni ekipo pozimi opravili dobro delo. Samo sedmi in osmi pa dirkača Ferrarija Charles Leclerc in Lewis Hamilton, ki sta sodila v najožji krog favoritov za samo zmago. Za Britanca je bil nekaj slabši dosežek sicer pričakovan, saj se še privaja na poskočnega konjiča, ki se ga povsem drugače vozi kot srebrno puščico. Bil je dve desetinki za Monačanom. Prvo deseterico sta dopolnila Pierre Gasly (Alpine) in Carlos Sainz (Williams).

VN Avstralije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:15,096

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,084

3. Max Verstappen (Red Bul) +0,385

4. George Russell (Mercedes) +0,450

5. Juki Cunoda (Racing Bulls) +0,574

6. Alex Albon (Williams) +0,641

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,659

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,877

9. Pierre Gasly (Alpine) +0,884

10. Carlos Sainz (Williams) +0,966



11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Jack Doohan (Alpine)

15. Gabriel Bortoleto (Sauber)



16. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Liam Lawson (Red Bull)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Oliver Bearman (Haas)

Zelo majhne razlike, Antonelli samo 16., Lawson pa 18.

Andrea Kimi Antonelli je izpadel že v prvem delu kvalifikacij. Foto: Reuters Prvi del kvalifikacij je nakazal, da je konkurenca letos še bolj strjena kot lani, saj je 17. zaostal manj kot sedem desetink. Seveda tisti najboljši v zadnjih minutah niso dirkali. S časom 1:15,912 je bil najhitrejši Norris. Osemnajstletni novinec v Mercedesu Adrea Kimi Antonelli je izpadel iz nadaljevanja kvalifikacij kot 16., potem ko ga je v zadnjem hipu prehitel še en novinec Gabriel Bortoleto (Sauber). Italijan je izgubljal stotinke zaradi poškodovanega podvozja (iskrice so kar letele). Mladi Brazilec pa je prehitel veterana in ekipnega kolega Nica Hülkenberga. Še večje razočaranje pa Liam Lawson (Red Bull) na 18. mestu, ki pa je imel težave z dirkalnikom že na tretjem prostem treningu. Prava katastrofa pa za zdaj za Oliverja Bearmana (Haas), saj zaradi težave z menjalnikov ni dosegel hitrega časa. Haasov dirkalnik se tako ali tako zdi najpočasnejši, Esteban Ocon je bil 19.

Fernando Alonso oziroma Aston Martin ni konkurenčen za prvo deseterico. Foto: Reuters V drugem delu kvalifikacij sta z dirkanjem končala oba dirkača ekipe Aston Martin, 12. Fernando Alonso in 13. Lance Stroll. Bila sta sekundo za najhitrejšim Norrisom (1:15,415). Zeleni dirkalnik torej ne bo konkurenčen za najvišja mesta. V tem delu so izpadli še trije novinci: 11. Isack Hadjar (Racing Bulls), 14. Jack Doohan (Alpine) in 15. Bortoleto, ki je v hitrem krogu naredil večjo napako, zapeljel čez enega od robnikov, vzelo mu je zadek dirkalnika, a se je mojstrsko ujel, da ni treščil v zid. A napake delajo tudi veterani, sedemkratni prvak Hamilton se je zavrtel, a odpeljal naprej s celim Ferrarijem.

A starting grid with talking points throughout - here’s how we line up tomorrow in Melbourne 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/c1q8U9QB19 — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Tretji prosti trening Piastriju, Bearman in Lawson brez hitrega kroga

Novinec Oliver Bearman, ki bo odpeljal četrto dirko v formuli 1, se je zavrtel in poškodoval dirkalnik na dveh od treh treningov. Foto: Reuters Sobotni prosti trening je dobil Piastri (1:15,921), ki je bil 39 tisočink hitrejši od Russella. Manj kot desetinko je zaostal še Verstappen. Prvi Ferrarijev dirkač je bil na četrtem mestu Leclerc s četrt sekunde zaostanka, nekaj stotnik več pa novinec Antonelli. Da je treba očitno računati na ekipo Williams, sta s šestim in sedmim mestom pokazala Sainz in Albon. Kar 13 dirkačev je bilo v manj kot sekundi zaostanka. Brez časa je še drugič na treh treningih končal Bearman, ki je po vrtenju obtičal v peščeni izletni coni. Haasov dirkalnik že tako ni najhitrejši, mladi Britanec pa je mehanikov dvakrat naredil dodatno delo. Hitrega kroga pa ni odpeljal niti Lawson, razlog pa tehnična težava.