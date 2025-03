Je v prvenstvu formule 1 res konec premoči Maxa Verstappna in ekipe Red Bull? To se je nakazalo že v drugi polovici lanske sezone, aktualni svetovni prvak pa teden pred prvo dirko sezone 2025 pravi: "Mislim, da se v Melbournu ne moremo boriti za zmago."

Max Verstappen (Red Bull) je ob prihodu v formulo 1 še kot najstnik veljal za čudežnega dečka, ki bo poskrbel za še večjo priljubljenost kraljice avtomotošporta. A se je v zadnjih letih s svojo arogantnostjo številnim zameril. Ne nedavni skupinski predstavitvi dirkačev, ekip in dirkalnikov v Londonu je tako kot šef Red Bullove ekipe Christian Horner poslušal žvižge. Številni ljubitelji formule 1 so v zadnjih štirih letih, ko je Nizozemec dosegel štiri naslove prvaka, zaradi njegove premoči samo zmajevali z glavo. A zdaj tudi sam priznava, da se njihova doba končuje. Že v drugi polovici lanske sezone je zmagal samo dvakrat.

Max Verstappen na testiranjih v Bahrajnu ni bil med najhitrejšimi. Foto: Reuters Čez teden dni se 75. svetovno prvenstvo formule 1 začenja z VN Avstralije v Melbournu. Lani je bila prva dirka v Bahrajnu, po prvem štartnem mestu jo je dobil Verstappen, v Melbournu je nato po znova najboljšem štartnem izhodišču zaradi okvare na zavorah odstopil (zmagal je Carlos Sainz s Ferrarijem). Naslednjo nedeljo Verstappen zmage ne pričakuje. "Mislim, da se v Melbournu ne moremo boriti za zmago," je dejal na petkovem druženju z nizozemskimi novinarji. Meni, da je trenutno ena sama ekipa v igri za oba naslova prvaka: "Da, trenutno samo ena, to je oranžna ekipa. To je sicer lepa barva, nas pa čaka še veliko dela. Mislim, da je trenutno ena ekipa s prednostjo." Torej McLaren, z aktualnim podprvakom Britancem Landom Norrisom.

Liam Lawson na testiranjih ni uspel odpeljati simulacije dirke. Foto: Reuters Ali lahko Red Bull, ki je ostal brez inženirskega genija Adriana Neweyja, nadoknadi zaostanek za McLarnom, morda pa tudi za Ferrarijem, pa je veliko vprašanje. Na testiranjih februarja v Bahrajnu sta bila z novim ekipnim kolegom Liamom Lawsonom z novim dirkalnikom RB21 sicer hitra na en krog, slabši pa je bil ritem za dirko. Lawson zaradi okvare na dirkalniku niti ni uspel odpeljati simulacije dirke. "Če pogledate čase krogov, je McLaren jasen favorit. Nam ni šlo vse po načrtih, a imamo vsaj idejo, kaj in kako je treba izboljšati." Je pa res, da je bila Red Bullova ekipa na petkovih treningih lani pogosto v škripcih, pa so nato do sobotnih kvalifikacij težave odpravili in bili konkurenčni za "pole position" in nedeljsko zmago. Preprosto jih ne moremo prehitro odpisati.