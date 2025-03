Čez osem dni se s prvim prostim treningom v Melbournu tudi uradno začenja 95. svetovno prvenstvo formule 1. Na zimskih testiranjih se razmerje moči ni razkrilo, tako v teh dneh tako dirkači kot strokovnjaki in navijači zgolj ugibajo, kdo vse bo v boju za stopničke, zmage in naslov prvaka. Najhitrejši čas tridnevnih testiranj v Bahrajnu je dosegel Carlos Sainz z Williamsovim dirkalnikom, zadnji dan pa je bil številka 1 George Russell z Mercedesom. A tako on tako kot večina meni, da na prve dirke v vlogi favorita prihaja ekipa aktualnih konstruktorskih prvakov, McLaren. Papaja oranžni so lani v troboju z Red Bullom in Ferrarijem osvojili svoj prvi konstruktorski naslov prvaka po dolgih 27 letih.

Fernando Alonso ne verjame, da bi se lahko Aston Martin vključil v boj za zmage. Prihod Adriana Neweyja bo imel učinek šele na dirkalniku za naslednje leto. Foto: Reuters 25-letni Norris ima štiri zmage v formuli 1, lani je bil podprvak. Ni skrivnost, da letos cilja na lovoriko. A sam meni, da je krog favoritov še širši kot lani, ko smo videli sedem različnih zmagovalcev iz štirih ekip. Napovedal je, da lahko kakšno zmago dosežejo tudi dirkači Alpina in Williamsa, morda celo Aston Martina. 42-letni Fernando Alonso se je ob tem samo nasmehnil, saj je pripravljen na še eno sezono v zlati sredini. "Zdaj, ko ima Norris šampionski dirkalnik, lahko to govori. Ko je imel peti ali šesti najhitrejši dirkalnik, pa je govoril, da lahko zmaga samo ena ekipa. Mislim, da se bo težko zgodilo kaj takega. Dirkalniki so danes zelo vzdržljivi, ni veliko odstopov, ni veliko nesreč, tudi taktike so podobne."

"Nihče nima dirkalnika, ki bi lahko premagal McLaren"

George Russell stavi na ekipo McLaren. Foto: Reuters "Mislim, da trenutno nihče nima dirkalnika, ki bi lahko premagal McLaren. McLaren se brez dvoma zdi z naskokom najhitrejši. Predvsem njihov ritem za dirko je res navdušujoč," je v pogovoru za BBC dejal Russell, ki je po odhodu Lewisa Hamiltona k Ferrariju prvi adut Mercedesa. Njegov novi ekipni kolega italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli veliko obeta. "Je super fant. Zelo je še mlad, a simpatičen fant. In seveda je superhiter. Vrgli so ga v ogenj, kar bo zanj velik izziv. A kar zadeva njegove hitrosti, o tem ni dvoma," o fantu, ki ga je mama poimenovala po Kimiju Räikkönenu, pove Russell.

Steiner in Mansell stavita na McLaren in Ferrari

Lewis Hamilton odslej dirka za Ferrari. Foto: Guliverimage "Mislim, da bodo še naprej štiri ekipe – kot lani ob koncu leta – tesno skupaj," napoveduje karizmatični Günther Steiner, nekdanji šef Haasove ekipe se je lani prvič preizkusil v vlogi televizijskega analitika. "Ampak moja favorita sta Ferrari in McLaren. Ob koncu lanske sezone so bili najhitrejši in so dojeli, kako je lahko dirkalnik še boljši. Ne samo podtlak dirkalnika, tudi uravnoteženost in vodljivost. Zame so oni favoriti. Ti dve ekipi imata tudi oba izkušena dirkača, medtem ko imata ekipi Mercedes in Red Bull vsaka po enega novinca. Liam Lawson sicer ni pravi novinec, a celotne sezone še ni odpeljal. Novinec je novinec, pa čeprav je zelo hiter. Veliko se mora še naučiti." Ob prvaku Maxu Verstappnu bo v Red Bullu vozil Liam Lawson, Ferrari ima s Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom najbolj izkušen par, McLarnov Lando Norris in Oscar Piastri je nekoliko mlajši, a oba sta lani že zmagovala.

"Je 40 let mlad," pa o Hamiltonu pravi Nigel Mansell, trikratni svetovni prvak iz sezon 1989 in 1990 s Ferrarijem ter ter leta 1992 z Williamsom. "Mislim, da mu lahko uspe. Vesel sem zanj in za Ferrari. Mislim, da je pred nami res izjemna sezona. Čaka nas veliko zanimivega."