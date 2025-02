Hamilton vse hitrejši: Ne bi moglo iti bolje

Pred dirkači in ekipami formule 1 je še zadnji, tretji dan zimskih testiranj v Bahrajnu. Drugi dan je največ krogov, kar 126, odpeljal Carlos Sainz (Williams) in bil s časom 1:29,348 tudi najhitrejši. Le 31 tisočink je zaostal Lewis Hamilton (Ferrari), ki pravi, da je s svojim novim dirkalnikom in ekipo vse bolj domač.

Carlos Sainz Foto: Reuters Rezultati zimskih testiranj niso najbolj merodajni, saj vsaka ekipa na posamezen dan opravlja svoj začrtan program in ne nujno lovi najhitrejših časov. Favorizirani McLaren je bil tako drugi dan testiranj v ozadju, Oscar Piastri in Lando Norris sta na 13. oziroma 14. mestu zaostala sekundo in pol za najhitrejšim Carlosom Sainzom, ki s svojo novo ekipo Williams želi dokazati, da še ni za odpis, potem ko ga je Ferrari zamenjal s 40-letnim sedemkratnim svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom.

Po 12 letih dirkanja za Mercedes se britanski dirkač še navaja na novo delovno okolje, nove inženirje, mehanike in šefe. In seveda na novi dirkalnik SF-25. "Za oceno je še prezgodaj, a zares uživam v dirkalniku. Vse bolj sva povezana, bi rekel." Občutek v njem je boljši kot v lanskem Mercedesovem dirkalniku, s katerim je sicer dosegel svoji 104. in 105. zmago v svetovnem prvenstvu formule 1. "Trenutno še raziskujemo zmožnosti dirkalnika. Mislim, da lahko še napredujemo. Korak po koraku spoznavam dirkalnik. Že nastavitve so tako drugačne, na primer pri zavorah." Kot rečejo dirkači, čuti dirkalnik pod sabo in na asfaltu. "Začetek je zelo pomemben. Zadnji mesec ne bi moglo iti bolje," o svoji novi dirkaški zgodbi poudarja Hamilton.

Bahrajn, testiranja, drugi dan:



1. Carlos Sainz (Williams) 1:29,348

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,031

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,083

4. George Russell (Mercedes) +0,430

5. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +0,436

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,881

7. Liam Lawson (Red Bull) +0,984

8. Jack Doohan (Alpine) +1,020

9. Pierre Gasly (Alpine) 1,082

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,327

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,352

12. Juki Cunoda (Racing Bulls) 1,445

13. Oscar Piastri (McLaren) 1,473

14. Lando Norris (McLaren) 1,534

15. Gabriel Bartoleto (Sauber) +1,709

16. Nico Hülkenberg (Sauber) +2,109

17. Esteban Ocon (Haas) +3,723

18. Oliver Bearman (Haas) +5,024

Prvi dirkaški konec tedna v 75. sezoni svetovnega prvenstva formule 1 sledi med 14. in 16. marcem v Melbournu. Skupaj jih bo kar 24.