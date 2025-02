Velike spremembe v F1: "Kar malo čudno je" #video

V Bahrajnu so se začela tridnevna testiranja novih dirkalnikov desetih ekip formule 1. Svetovno prvenstvo, že 75., se v Melbournu začenja čez dva tedna in pol. Prvo dopoldne je bil najhitrejši novinec Andrea Kimi Antonelli. Brez Lewisa Hamiltona je v Mercedesovi garaži kar malo čudno, priznava šef ekipe in solastnik Toto Wolff.

George Russell in Andrea Kimi Antonelli prvič v novem Mercedesu W16:

Prvo dopoldne najhitrejši Antonelli

Najstnik Andrea Kimi Antonelli je novi dirkač Mercedesa. Foto: Reuters Ni pričakovati, da se bo razmerje moči od lani bistveno spremenilo. McLaren in Red Bull sta glavna favorita. A je vseeno največ oči uprtih v Ferrari in Mercedes. Dve veliki znamki, z največ navijači in tretji razlog: Lewis Hamilton. Ta je pozimi zapustil srebrno puščico, s katero je osvajal zmage in lovorike in zdaj pri 40 letih dirka z rdečim dirkalnikom s poskočnim konjičem. "Kar malo čudno je, da Lewisa ni v garaži," je poštno priznal prvi mož Mercedesove ekipe Toto Wolff. George Russell in novinec Kimi Andrea Antonelli sta zdaj njegova aduta. "Kimi v ekipo prinaša novo dinamiko. Vsi so še dodatno zagnani. Komaj čakamo, da vidimo, kako se bo odrezal." Začetek je obetaven, prvo dopoldne testiranj v Bahrajnu je bil prav italijanski najstnik najhitrejši. Odpeljal je 78 krogov, najhitrejša s časom a:31,428. Bil je dobro desetinko hitrejši kot Liam Lawson, ki je v Red Bullu nasledil odpuščenega Sergia Pereza. Hamilton je s skoraj pol sekunde zaostanka dopoldne končal na petem mestu.

Liam Lawson je v Red Bullu nasledil odpuščenega Sergia Pereza in bil prvo dopoldne testiranj drugi najhitrejši. Foto: Reuters

Svetovno prvenstvo formule 1, že 75., se s prvo od 24 dirk začenja tretji marčevski konec tedna, VN Avstralije bo v nedeljo 15. marca.